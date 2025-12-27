Un Panegírico desafiante, profético

Alegres parecen estar todos en la familia y me agrada que así sea. No la alcanzo en mi soledad.

Confieso que al sentarme a escribir esto pensaba hacerlo sobre otras cosas pero los retratos de mis idos me estremecieron y ahondaron mi tristeza. El de mi esposa, fallecida apenas hace cuatro años; dos de mi madre, a sus quince años y como esposa y madre. Me falta la mención de otro, el hombre público que fuera mi venerado padre sin habernos conocido.

De mi “Elegía Personal del Huérfano” traigo dos versos, que los cito para rendirle un tributo muy merecido como exponente que fuera del valor personal, el compromiso y la entrega con los principios más altos. Una manera de aliviar mi melancolía.

Los voy transcribir y me valdré, además, del testimonio más sincero y emocionado que escuché desde niño, en labios de un importante abogado nacional, Dámaso Antonio Guzmán López, que fuera asociado de la oficina de abogados de mi padre, cual si fuera un hijo:

II

En la orfandad

me marcó la tristeza,

me oprimió la soledad

amarga

interior

y fuerte

de llorarte sin lágrimas

sólo con gestos

¡Porque te perdí

Antes de tenerte!

III

Tengo que imaginarte,

reconstruirte,

fundar una memoria

sólo para ti,

lanzarme en la oscuridad

que ocupa el lugar de los recuerdos

y asirme al hilo de versiones

de quienes te tuvieran

y hacer penumbra al candil

de evocaciones

de los que te lloraron.

Este fue un episodio entre centenares de azares inauditos: Era el año 1930; se estaba desarrollando lo que llamara un poeta nuestro “La más bella Revolución de América”, cuando se derrocaba a un líder presidente, Horacio Vásquez, y aunque era innegable la prestancia de muchos de los hombres jóvenes que creyeron seguro el camino ofrecido por un tribuno formidable, esa pléyade no sospechó lo que le aguardaba por la deslealtad y traición de un jefe militar embozado.

Todo aquello gracias al error enorme de la prórroga del año ´28, cosa ésta que había sido advertida por mi padre como una maldición, cuando fuera consultado por encargo expreso del líder presidente.

El testimonio de don Antonio que traigo a colación surge de este hecho: Comandaba la Fortaleza de San Francisco de Macorís un joven Capitán de nombre Raúl Saviñón, la misma que había comandado el Capitán Trujillo en el año ´20. Eran amigos y el Brigadier Trujillo, tal era su rango, le envió dos emisarios Capitanes que luego fueron de los terribles verdugos del aseguramiento de “la tiranía sin nombre que nos haría llorar lágrimas de sangre”, según terminó por decir mi padre en el Parque Colón en el último discurso que se pronunciara en libertad.

Los sombríos emisarios le dijeron al Capitán Saviñón: “Trujillo te manda a decir que entregues la fortaleza por las buenas y si no, que te atengas a las consecuencias”. El Capitán así emplazado respondió, según la más veraz versión: “Eso es una traición, no sólo a Don Horacio, sino al pueblo y sus libertades. Yo lo conozco. Pienso que es capaz de todo, pero déjenme escribirle”. Subió a la segunda planta y lo que se oyó entonces fue un disparo en la sien de aquel valeroso y leal oficial.

Don Antonio comentaba en la casa donde yo me criara de mi tía Anadelia, mi segunda madre, y su esposo Enrique Ariza, mi tío político y padre de crianza: “Al correr la noticia, el pueblo se ensombreció en callado duelo”. Decía don Pelegrín trémulo de ira: “Vamos al velorio; pronunciaré un panegírico. Estos bandidos son capaces de simular pesar por lo ocurrido”.

En efecto el entierro fue muy concurrido, decía don Antonio: “Gente muy adolorida, pero se le rendían los honores correspondientes; tiros de salva de fusiles, corneta para el silencio”. Todos los que estaban sintieron la presencia de don Pelegrin cuando se oyó su voz iniciar el panegírico y su reacción fue impresionante; nadie se movió, petrificados, y bajaron las lágrimas, pese a que había presentes decenas de guardias y de sujetos peligrosos.

Comenzó don Pelegrín de un modo asombroso: “Oh bandera amada nuestra, qué bella estás cubriendo el ataúd de este Barón de la lealtad al pueblo. Oh, bandera nuestra, te veo atada con trenzas al ataúd de este valiente soldado de la patria, que prefirió inmolarse con sus manos antes que asirse a las manos sanguinarias de la tiranía que se aposenta. Yo, que me amargué al verte cubrir los restos de un bandido como fuera César Lora, quien junto al verdugo Bacalú, Mayor de las tropas de ocupación, mataron y torturaron a tantos hombres honrados e inocentes, a quienes les dije en el proceso penal de Macorís todo lo que merecían y resulté acusado de Ofensas a las Fuerzas Armadas Americanas, engrillado en un buque de guerra hasta Sánchez y luego juzgado en Santiago; afortunadamente absuelto en un juicio justo que a ellos los deshonró. Oh bandera nuestra, hoy te veo jubiloso cubriendo este cofre del honor nacional; cuánto me devuelve la fe en el pueblo y sé bien que te enhestarán los cobardes que se rendirán ante el asesinismo que se avizora. Pero tú no, Capitán Raúl Saviñón, que has trazado el camino del decoro y el honor nacional. Quédate bandera atada y que no te devuelvan porque quedarás bajo tierra y ahí ondearás envuelta en los amorosos brazos de tu pueblo.”

¡Cuánto me alienta recordarlo!