Cada día de Reyes, en tiempo del presidente Balaguer. se hacía una repartición de juguetes para los niños de escasos recursos, muchos de los cuales que eran transportados desde las más recónditas provincias de país hasta Santo Domingo.

Era tradicional que esa actividad se realizara en las afueras de la residencia del líder reformista, ubicada en la Máximo Gómez 25, donde se hacían enormes filas para los niños recibir sobre todo: “muñecas y bicicletas”.

Para un niño pobre significaba todo. Muchos solamente habían visto bicicletas en televisión o en los periódicos y llevarse ese regalo de Reyes era una gran hazaña.

Las calles de todo el entorno se congestionaban, se paraba el tránsito de la Avenida Gómez, aún una de las de las principales arterias del tránsito nacional.

En las filas pasaba de todo un poco, desde empujones, personas heridas, niños extraviados, “avivatos” que vendían los lugares y hasta atracadores que esperaban que el niño saliera con su juguete para asaltarlo en las esquinas.

Con la austeridad característica de Balaguer, esos juguetes, no eran comprados por el gobierno, sino que era una donación obligatoria de los empresarios importadores de los mismos, a través de la “Cruzada del Amor”, entidad sin fines de lucro, dirigida por la hermana del presidente, Ema Balaguer de Vallejo.

En una ocasión, uno de esos empresarios no obtemperó a la entrega “voluntaria” de los juguetes y quiso hacer negocios con uno de los asistentes del presidente Balaguer. Pero el doctor se enteró. Inmediatamente amonestó al asistente, pero el público sabía que ese señor hacía sus transacciones jugueteras, convirtiéndose de la nada en un rico comerciante en la materia. El empresario famoso que negó a mandar su cuota de juguetes tuvo serios problemas con toda la mercancía que importaba desde el exterior.

El locutor Juan Luis González era quien desde una gigante tarima con bocina anunciaba el inicio de la repartición: “ahora empieza la entrega de muñecas y bicicletas”.

En esas filas si bien era triste ver tantos niños casi matándose por un juguete, para ellos era la única oportunidad de tener un regalo de esa magnitud. Incluso muchas veces significaba una mejoría para la economía familiar, pues al tenerlas hacían diligencias con sus bicicletas. Los famosos “deliverys” actuales.

Un famoso economista contemporáneo me manifestaba que varios años fue a hacer la fila para recibir su bicicleta. Y que una vez recibida la nueva vendía la vieja que estaba en buen estado. Me decía que le rompían hasta las camisas, pero lograba su objetivo

Este método fue suspendido desde hace más de treinta años por lo denigrante que era, pero cumplía en aquel momento una función social, que muchos niños con el paso del tiempo extrañaron, ya que esas muñecas y bicicletas le llenaban sus ilusiones y sueños. Esto se constituyó en un rasgo histórico característico de esa época.