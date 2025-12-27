El llamado de Navidad de Abinader, un mensaje contra la ambición

El llamado de Navidad hecho por el presidente Luis Abinader para que los dominicanos se cuiden de la ambición desmedida viene a señalar la realidad que afecta la política del país y sus aspirantes a ocupar los puestos públicos, que miran más a sus intereses que a los del país.

El mensaje fue muy moderado frente a las circunstancias de que un par de políticos y algunos usuarios de las redes sociales mencionaron el nombre del Banco de Reservas en vano, para a poco retractarse y llamar a los dominicanos a creer en esa institución.

Los políticos, sobre todo los que aspiran a llegar al poder en las elecciones del 2028, deben tener más cuidado porque si la situación se descompone ahora, la encontrarán trastornada para esa fecha. Destruir ahora para supuestamente arreglar después es un sin sentido.

Al presentarse en su video de televisión junto a su señora Raquel Arbaje, el presidente apeló a la figura de la unidad familiar y al buen juicio de los dominicanos, que a veces han olvidado los valores familiares que han prevalido de manera permanente desde la fundación de la República.

Al mencionar en su mensaje en compartir “el amor de nuestras familias, el abrazo de los verdaderos amigos y la fe que nos sostiene”, es obvio que el estadista no quiso pasar por alto que a ciertos amigos se les atribuye haber cometido recientemente actos reñidos con la ley.

Por falta de apelaciones al comedimiento, al sentido común y al patriotismo de los dominicanos el presidente Abinader no ha fallado. El problema, que no es solo dominicano sino mundial, es el afán de enriquecerse rápido y de tener más, aunque se posea mucho.

Como si fuera poco, el ministro de las Fuerzas Armadas teniente general Carlos Fernández Onofre, llamó en nombre de los hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas a renovar la fe en los destinos de la República Dominicana.

Pese a que no entró en detalles que seguramente enfocará en su mensaje a la Nación el próximo 27 de febrero con motivo de su Rendición de Cuentas, Abinader tendría en su carpeta la mención detallada de que el país creció en su economía durante el año 2025, como lo ha señalado el gobernador del Banco Central, Héctor Valdez Albizu y los organismos internacionales que monitorean el desempeño del país.

El presidente Abinader fue generoso con los que trataron de provocar una corrida contra el Banco de Reservas y pusieron en duda su solvencia, al no alentar la acción pública vía la Procuraduría General de la República, en observación a la violación en que incurrieron de la ley 183-02 que protege el sistema financiero.

Por suerte para el país y su gobierno, el sentido común prevaleció entre la mayoría de los dominicanos que más bien están cansados de la vocinglería y el irrespeto a través de las redes sociales y algunos medios televisivos que, diferente a los tradicionales, se apegaron siempre a la vieja ley 6132 que protegía la difusión y expresión del pensamiento.