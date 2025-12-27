2025: Movimiento en las Américas

Termina 2025, un año de grandes acontecimientos en el hemisferio, con significativos movimientos políticos y sociales que se proyectarán en el futuro y sin duda dejarán huella en la historia de cada una de las Américas.

El tiempo corre y no se detiene. La historia muestra que hay sucesos del momento, otros quizás un poco más prolongados, pero algunos se dan, impactan y su efecto se proyecta en el tiempo para bien o para mal.

El 2025 no ha sido un año cualquiera: es el punto en que la inteligencia artificial (IA) dejó de ser una novedad, para pasar a tener un papel destacado en la vida cotidiana, pero también de impacto en la economía, los negocios y la educación. Además, en el campo político y social, las noticias dejan una huella imborrable en las Américas, con cambios significativos en las relaciones internacionales, con cambios sustanciales que se proyectan para el 2026 y más allá.

El principal de ellos fue el retorno de Donald Trump a la Casa Blanca el 20 de enero, para imponer en poco tiempo lo que podría verse como una mutación de la “Doctrina Monroe” de “América para los americanos”, con su extensión al primer corolario que impuso Theodore Roosevelt a principios del siglo XX, para convertir a Estados Unidos en una especie de policía internacional para intervenir en los países de la región con inestabilidad política. Trump ha impuesto, bajo el pretexto de “seguridad nacional”, un nuevo corolario, esta vez dirigido a imponer o intervenir en países por temas como narcotráfico y migración, pero también para aumentar su influencia en el campo político y económico.

Trump se ha caracterizado por sus amenazas de intervención (Venezuela y México) en la lucha contra los carteles, influencia electoral para promover una alineación política y buscar el control de acceso a minerales críticos para evitar que terminen en manos de China, el gran competidor comercial y económico, que bastante ha avanzado también en su búsqueda por influir en Latinoamérica.

Junto al tema de narcotráfico, ha utilizado los aranceles como un arma de presión comercial, sí, pero que influye también en otros temas, como la migración. A cambio de no incrementar aranceles ha logrado acuerdos en materia migratoria y ha avanzado en la influencia política de distintos países del área. Todos los países de las Américas tienen a Estados Unidos entre sus dos principales socios comerciales.

Así que sin duda la noticia más destacada y de mayor impacto en 2025, ha sido el retorno de Trump a la Casa Blanca. Aunque tiene impedimento constitucional para buscar una reelección en 2028, seguramente intentará que su sucesor siga las huellas que él con su corriente de “hacer otra vez grande a América (Estados Unidos)”, encuentre a un sucesor que continúe con su política para el continente.

El cambio radical en la política migratoria ha impactado principalmente a los migrantes de México, Centroamérica, República Dominicana, Colombia y Venezuela, pero seguramente sus efectos se sentirán en esos países a partir del 2026, principalmente en el flujo de divisas, que son de gran impacto para ellos.

Repasando las noticias que han sido grandes noticias en la región, presento un resumen que muestra lo que está sucediendo con lo que podría llamarse “la huella Trump”:

1) La llegada de Donald Trump a la Casa Blanca con su política de penetrar y controlar las relaciones con los países de las Américas y rechazar la migración de hispanos, a los que ha estigmatizado como “delincuentes criminales”

2) La crisis de Venezuela. Trump designó a Nicolás Maduro como líder del “cartel de los Soles” y a su país como “narcoestado”, razón suficiente para mantenerlo ahora bajo constante presión de una eventual intervención, mientras se llevan a cabo acciones navales en aguas del Caribe, que se traducen en ataques a “narcolanchas” y captura de buques petroleros.

3) El giro a la derecha en varios países. El de mayor impacto es el triunfo del ultraderechista José Antonio Kast en Chile, como sucedió recientemente en las controversiales elecciones en Honduras, con la victoria de Nasry Asfura, directamente, el candidato de Trump.

Argentina también recibió “una manita” de la Casa Blanca, para que Javier Milei tuviera una victoria electoral en las legislativas de su país y en Bolivia terminó el protagonismo del izquierdista partido MAS, al llegar a la presidencia el conservador Rodrigo Paz. Finalmente, Daniel Noboa ganó su reelección en Ecuador.

4) Una mala noticia llegó en el campo económico, con la información de que la región tuvo un pobre crecimiento de apenas 2.2%. La Cepal considera que también en esto se ve la mano de Trump, pues los precios de las materias primas estuvieron deprimidos por la inestabilidad arancelaria que prevaleció gran parte del laño.

5) Debilitamiento del multilateralismo. Aunque sin grandes discursos para debilitar a la OEA, se percibe que el órgano regional empieza a perder protagonismo, aunque ese desgaste ya veía venir. La política de Washington es ser el “arbitro final” de cualquier conflicto.

Eso fue el 2025 y para el 2026, no me queda más que enviar mis mejores deseos a todos los lectores en los diferentes países americanos.