Las vías en diciembre como narrativa garcíamarquiana

Diciembre se presenta como un ciclo anual predecible y vicioso. Cada año, las autoridades lanzan campañas de prevención, como operativos de la Digesett o alertas en medios; pese a los mensajes de algunos políticos, las estadísticas se repiten.

Un pico en accidentes fatales y lesionados debido a factores como el consumo de alcohol, exceso de velocidad, sobrecarga de vehículos y falta de infraestructura adecuada.

El inusitado movimiento migratorio por actividades comerciales y diversión explica un factor de riesgo no concebido en los textos, que nos hace sugerir un nuevo elemento de peligro para los usuarios: el crecimiento económico temporal.

Es como si la sociedad dominicana, al igual que los Buendía, estuviera condenada a revivir la misma "plaga", no de insomnio o lluvias interminables, como en la novela “Cien Años de Soledad” de Gabriel Gracia Márquez, sino de caos vial, sin aprender de las generaciones previas.

Las fiestas decembrinas actúan como el "ferrocarril" de Macondo, un momento de euforia colectiva que trae prosperidad temporal (turismo, reuniones familiares), pero inevitablemente desemboca en tragedia, rodando de nuevo al punto de partida una vez pasado el pico de desgracias.

El fatalismo garcíamarquiano donde los personajes aceptan su destino con resignación, aislados en su propia "soledad", donde eventos mágicos como la ascensión de Remedios la Bella o la lluvia de cuatro años, simbolizan la irracionalidad de la realidad social. Los Buendía, pese a sus intentos de progreso, terminan solos y olvidados, con el pueblo borrado por un huracán bíblico al final.

En la República Dominicana, este fatalismo se manifiesta en la percepción cultural de los accidentes viales como algo "inevitable" durante diciembre y fin de año, aceptada con una resignación colectiva.

La soledad es irrefutamente institucional y social pese a esfuerzos aislados. Se percibe una desconexión entre el gobierno, las autoridades viales y la ciudadanía.

Comunidades rurales o urbanas marginales sufren desproporcionadamente, como Macondo alejado de la civilización, donde la falta de educación vial, corrupción en el cumplimiento de normas y precariedad económica hacen un ciclo sin fin y violento.

Es una "soledad" nacional, donde cada familia afectada por una pérdida se siente aislada en su duelo, mientras la sociedad en su conjunto ignora la profecía implícita. Ansiosa de cambios estructurales. El "huracán" de muertes viales borrará más vidas cada diciembre, sin una "segunda oportunidad".

Las estadísticas absurdas y de los indicadores de siniestralidad evocan el realismo mágico de la novela visionaria del autor colombiano.

En el Macondo dominicano, las estadísticas se presentan anualmente como algo nuevo, "olvidando los tiempos pasados".

Urge una reflexión real sobre la movilidad segura, de lo contrario, el diciembre dominicano seguirá siendo un capítulo repetido de soledad colectiva, donde la magia oscura de la negligencia prevalece sobre la voluntad de cambio prometido por los gobiernos.

A propósito, el que se instale en el 2028, tiene esa gran responsabilidad de repensar hacia el desarrollo real al Macondo criollo.