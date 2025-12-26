Los rumores contra Banrservas no proceden

El país está al borde del colapso y, por ello no debemos empujarlo hacia el barranco por más molesto que estés con el Gobierno: Esta semana que recién pasa el Banco de Reservas fue objeto de ataques en las redes basadas en falsos positivos y como reacción al desastre de Senasa, entre otros que se anuncian que mantienen a la ciudadanía en estado de justa rebeldía.

Eso no es bueno porque toda la banca, no obstante que se anuncia que están bien sus índices de solvencia y de liquidez, lo que es cierto, ha estado sometido al estrés de una economía agripada desde el 2023 que se refleja en el sistema financiero a pesar de las inyecciones de liquidez del Banco Central; ese estrés generado por la mora creciente de la cartera de crédito, tanto porque las empresas y personas no pueden pagar las cuotas como por la reducción de la rentabilidad porque los nuevos préstamos – sobre todo en las ferias - son una fantasía.

El sistema bancario dominicano es oligopólico pues tres bancos controlan el 71% del mercado y en consecuencia imponen las condiciones en este, tanto de tasas activas y pasivas, como las de políticas de crédito sectorial y, ellos solos por sus economías de escala, dominan las colocaciones del Banco Central. El resto, compuestos de bancos comerciales pequeños, bancos de crédito y ahorro minúsculos y de un sector de las asociaciones en extinción, carecen de poder financiero para incidir. Ni mínimamente.

De esas tres entidades, el Banco de Reservas con un 32.3% del mercado casi equipara el tamaño del Banco Popular con 22.1% y el BHD con un 15.3%, en consecuencia, si el BR quebrara, que no es viable, el sistema completo sucumbiría: En resumen, el Banreservas no es Senasa, no se debe jugar con él pues caería el sistema, debido a que él puede absorber a otros, pero ninguno a él que además es el eje de la ejecución presupuestaria del Estado.

¿Quiere esto decir que algunos hechos denunciados no sean ciertos? Son ciertos, pero no tienen la lectura que le dieron en las redes.

Mala gestión y travesuras

Se dijo que, en algunas oficinas, por momentos, no hubo efectivo en los cajeros y, es cierto, pero eso no se debe a que el banco esté mal, sino a que su Tesorería calculó mal la necesidad de cash, en unos casos porque todos los bancos por la delincuencia están manteniendo niveles bajos de efectivo y, en el caso del Banreservas la demanda se sale de control por los programas sociales constituidos por decenas de miles de tarjetas, muchas sin nombre con las que el PRM se ha estado financiando. Fue sólo una mala gestión administrativa coyuntural.

Ciudadanos expresaron molestias por las dificultades para colocar o liquidar inversiones ante gerentes de oficinas, empero vistos los números públicos de la Superintendencia de Bancos, no hay evidencia de que ello se deba a problemas de liquidez, sino posiblemente a las restricciones de los Comités de Vigilancia, cuerpos invisibles con más autoridad que los gerentes bancarios, que en las sombras actúan con deliberada lentitud.

En algunos lugares me hablaron de los “gastos excesivos”, en particular de la “fiesta” a que supuestamente vino subrepticiamente Ricky Martin, pero, aunque eso sea un despilfarro fuera de foco como “El Vino de Peña Guaba”, ni eso ni la apertura de oficinas en el exterior quiebran un banco de ese tamaño: Es más fácil que lo quiebren los tuiteros a quienes -intempestivamente- se les canceló la publicidad porque no existe ningún banco en el mundo que ante retiros masivos por una ola de pánico, sobreviva.

He visto muchos casos y verificado su efecto en la partida general en los reportes de la Superintendencia de Bancos (SIB) de créditos concedidos durante la campaña con garantías dudosas o sin ellas que han sido renovados por incapacidad de pagos, así como tarjetas por decena de miles de pesos a personas poco solventes, que ya están reflejadas en la morosidad y en la reducción de los beneficios de este año en el reporte de septiembre del 2025 colgado en la página de la SIB, pero eso, todavía no pone en riesgo al banco, aunque debe ser corregido.

¿A quién creerle?

Aunque usted como simple ciudadano no sea un experto, cuando los bancos tienen fiebre, simple gripe o cáncer, es fácil de saberlo. Su reporte clínico está disponible cada tres meses en la prensa y en la página de la Superintendencia de Bancos, ahí sin ser experto puedes ver si está creciendo, si está ganando dinero, si tiene buena solvencia o liquidez y, sobre todo, cuídate cuando está pagando mucho más en intereses que los demás bancos.

Si tu duda persiste por cualquier motivo, con esas informaciones consulta a un experto, nunca te lleves por las interpretaciones de las “autoridades” que, por lo general, después de hacer mil diabluras para adornar las cifras te van a marear con “índices” que no entenderás; tampoco hagas caso a las redes pues estas, ni filtran responsablemente la información porque viven del escándalo, ni son expertos – por lo general - en un tema tan complejo.

En una economía a la baja como la nuestra este año por las políticas públicas ineficaces del Gobierno, los indicadores de la banca también estarán estresados y, en particular el Banco de Reservas que este año 2025 verá disminuidas sus ganancias, tanto con relación a su capital, como a su cartera de préstamos y activos, hasta en un 15% a septiembre del 2024: Pero eso no indica riesgo de quiebra, sino el gasto de las fiestas y malas decisiones administrativas, así como el costo que empieza a pagar por haberse convertido en el cajero social y de campaña del Gobierno. Es a eso a lo que hay que ponerle fin.