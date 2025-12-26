La Navidad tiene una raíz que a veces olvidamos. Más allá del brillo, la fiesta y los regalos, celebramos el nacimiento de Jesús. Eso es lo esencial, no hay Navidad sin Jesús. Recordar esto se vuelve todavía más importante cuando no todo luce como debería.

Basta con observar un poco para darse cuenta de que no para todos los dominicanos esta ha sido una Navidad fácil. Hay mesas con sillas vacías, que aún lloran la pérdida de algunos seres queridos, familias divididas y personas lejos de casa. Muchos atraviesan grandes cambios, incertidumbre o ansiedad por el futuro.

Es ahí donde la fe sin imposición toma sentido. Ser conscientes de que celebramos la vida del hijo de Dios no borra esas realidades, pero si nos da paz y nos devuelve a lo importante. Nos hace ver que la esperanza no nace de tenerlo todo resuelto, pero sí de confiar aun cuando las respuestas no están claras.

Jesús no nació en medio de la abundancia ni de la perfección. Al contrario, nació en lo sencillo, en lo humano, en lo más humilde y frágil. Quizá por eso su mensaje sigue siendo tan vigente, porque habla de nuevos comienzos, de agradecer lo que tenemos, de afianzar el camino incluso cuando cuesta, de seguir trabajando por los sueños, aun en medio del cansancio.

Esta no es una Navidad igual para todos, y eso también está bien. No todo tiene que verse feliz, a veces lo que se celebra es haber resistido, a veces lo que se agradece es lo poco.

Que en esta especial época del año no se nos olvide que Jesús es el motivo, que no se nos olvide que es en esa fe en Él donde podemos encontrar la fuerza para seguir, para crecer y para creer que lo que viene será mucho mejor.