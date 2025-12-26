“Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro; y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz”, Isaías 9:6.

He aquí los nombres del Salvador, el Hijo del Padre. Emanuel o Dios con nosotros. La deidad nada tiene que ver con el divertimento mundanal.

El niño nacido, hijo dado, es la buena noticia de la encarnación para salvación de nuestras almas, tristemente perdidas en la maldad.

Significa la real presencia del Poderoso, Extraordinario, Guía, Señor y Rey de nuestras vidas. Comprende, además, tener en el corazón esa identidad.