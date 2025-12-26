Dios con nosotros

Ayer, día santo celebramos que Dios no se quedó distante ni indiferente ante nuestra historia. Se ha hecho hombre para caminar a nuestro lado, compartir nuestras alegrías y cargar también con nuestros dolores.

En el Niño de Belén, Dios se acerca con ternura a cada hogar, a cada corazón, especialmente a los que sufren, a los que se sienten solos o cansados. La Navidad nos recuerda que no estamos abandonados: Dios ha querido habitar entre nosotros y mostrarnos su amor con un rostro humano.

Por eso, esta fiesta es una experiencia viva de fe y esperanza.

Que la alegría profunda de este gran misterio renueve nuestra confianza y nos impulse a vivir con más amor, sencillez y fraternidad.

¡Feliz Navidad a todos! Hasta mañana, si Dios, usted y yo lo queremos.