Dios con nosotros

Avatar del Mons. Ramón Benito de la Rosa y Carpio
Mons. Ramón Benito de la Rosa y Carpio

Ayer, día santo celebramos que Dios no se quedó distante ni indiferente ante nuestra historia. Se ha hecho hombre para caminar a nuestro lado, compartir nuestras alegrías y cargar también con nuestros dolores. 

En el Niño de Belén, Dios se acerca con ternura a cada hogar, a cada corazón, especialmente a los que sufren, a los que se sienten solos o cansados. La Navidad nos recuerda que no estamos abandonados: Dios ha querido habitar entre nosotros y mostrarnos su amor con un rostro humano. 

Por eso, esta fiesta es una experiencia viva de fe y esperanza. 

Que la alegría profunda de este gran misterio renueve nuestra confianza y nos impulse a vivir con más amor, sencillez y fraternidad. 

¡Feliz Navidad a todos! Hasta mañana, si Dios, usted y yo lo queremos.

