¡2026: Que florezcan la economía y las artes!

El fin de año, con sus días cayendo en el letargo apacible de las renovadas esperanzas y de asuetos robados a las inclemencias de los ventarrones de todo tipo, es oportunidad para activar la resiliencia en este panorama donde la economía dominicana presenta al mundo las credenciales de estar entre las regionales con mejor desempeño.

No es ocasión para pesadumbres ni otorgar oídos y energías a vendedores del fracaso. Recordad: propiciaron la debacle del parque industrial nacional —desde CORDE a las más formidables industrias que el país poseía a principios del siglo XXI—.

Nos empujaron a ser —de libres forjadores del propio destino— a esclavos de las remesas, la IED y de cualquiera de las agencias traficantes de turistas del mundo que para enviarlos al país nos dicen: “Tengo tantos turistas, quizás millones, pero por cada uno te pagaré dos cheles; el resto, me los quedo en mis cuentas offshore”.

Pero el país continúa resiliente, pese a las puñaladas traperas de los falsos dirigentes. Está en pie y tú con él. Cada día te levantas a cumplir tu misión sobre la tierra y a procurarte el sustento para ti y tus seres queridos, esperando —cuando todavía la ilusión te impulsa— a ese Godot redentor que jamás llegará y que quizás aún no sabes que llevas en el alma y en la fortaleza de tus propósitos y manos: ¡laboriosidad!

Es momento, el fin de año, para poner en hora las manecillas del reloj de tus aspiraciones y proyectos; sincronizándolos con las posibilidades reales y las que el trabajo te pueden proveer; esforzándonos por evitar que nos detengan.

Si tu vida organizada te permite un crédito limpio, tienes en la banca nacional a tu gran aliado. Está siendo atacada sin misericordia. Desvincularse de tal campaña exige llevar a la justicia a los propagadores de falsas especies. Es la Ley.

En definitiva, no atiendas ningún tipo de discurso político hasta que la campaña electoral sea declarada. Hay “líderes” apresurados por dinero. Recuerda: la política cuesta y no la pagan los bolsillos de los dirigentes que buscan su navidad. Evita pagarla tú. El ratio estafa/traición vs cumplimiento/fidelidad es 9:1.

Escribo, como notan, para emprendedores, industriosos y artistas. Les es común solidificar la nación. Ambos crean las dos riquezas esenciales del país: el PIB y la cultural, con todo y el desprecio que por la cultura expresan y revelan los actos de los actuales y pasados gobernantes. Para estos actores hay retos auspiciosos: un mercado esperando bienes y servicios. Para los gestores culturales, el reto es acercarse a la gente hasta tocarle el alma, para sensibilizarla en medio de esta universal e inhumana degradación. ¡Asequibilidad!

Para los industriosos: ¡Más bienes y servicios!

El Banco Central ratificó los fuertes fundamentos de la economía nacional y certificó la extraordinaria capacidad de la banca —incluyendo el BanReservas— para responder ante riesgos no presentes a la vista.

Seguros Reservas, por su parte, informó utilidades anuales de +133%, las más altas en 23 años.

Si deseamos prosperar y producir en 2025, no permitamos que los agitadores nos sonsaquen. No creamos en cuentos de mendaces.

¡A trabajar y a producir!