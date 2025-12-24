Navidad: De la Kénosis al Übermensch

La riqueza del griego común (koiné) permitió a San Pablo introducir en el horizonte teológico la expresión (Kénosis): vaciamiento, despojo, anonadamiento del Señor Jesús. Con ella explicó el misterio de la Encarnación, uno de los grandes pilares del cristianismo. El himno cristológico de Filipenses (2,6-11) proclama a un Dios que “se despojó de sí mismo” libremente, revelando, en ese gesto, la plenitud de su poder y de su amor. La Kénosis no es signo de debilidad, sino manifestación de la fuerza divina que se expresa donándose.

A esta definición de fe recurrieron los Padres del Concilio de Nicea (325), al redactar el Credo como respuesta al arrianismo. Frente a quienes negaban la eternidad y la consustancialidad del Hijo con el Padre, la Iglesia confesó, que él es: “Dios de Dios, Luz de Luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre” (homoousios). La Kénosis es comprendida como plenitud de la divinidad, no como disminución.

Siglos después, en 1883, Friedrich Wilhelm Nietzsche, en Así habló Zaratustra, propuso la figura del Übermensch (Superhombre): una antropología radicalmente opuesta a la cristiana. Para Nietzsche, la moral cristiana era “moral de esclavos” y la grandeza humana consistía en la autosuperación sin Dios ni trascendencia. Donde San Pablo y Nicea ven plenitud en el don divino, Nietzsche ve voluntad de poder; donde Cristo desciende para salvar, el Superhombre se eleva para dominar; donde la fe cristiana une en comunión, el Übermensch se afirma en soledad; donde la Kénosis abre a la esperanza de la Resurrección, Nietzsche proclama el vacío del anuncio: “Dios ha muerto”.

La antropología cristiana, sin embargo, no habla de sometimiento, de debilidad ni de autocreación autónoma, sino de libertad en el amor. Es una antropología de la gracia: participación en la vida divina, donación que libera y plenifica.

Este contraste sigue siendo actual. En un mundo marcado por la reconfiguración humano-tecnológica, la Iglesia recuerda que la verdadera libertad se funda en la comunión. Así lo reafirma el Papa León XIV en la Carta Apostólica In Unitate Fidei, publicada en el 750 aniversario del Credo de Nicea: la unidad de la fe es fundamento de la libertad humana y la salvación no proviene de la autosuperación individual, sino de la comunión en Cristo. Desde los orígenes narrados en Adán y Eva hasta la modernidad del siglo XXI, la historia humana se debate entre la autoafirmación y la gracia divina, revelando una tensión constante entre fe, razón y las sucesivas modernidades que han marcado el camino hasta nosotros.

La pregunta decisiva permanece: ¿Qué tipo de humanidad queremos construir? La fe impulsa a pensar una humanidad fundada en la dignidad de cada persona, en la Kénosis como camino hacia la plenitud y en la fraternidad como horizonte de paz y unidad. Frente al nihilismo y el individualismo radical nietzscheano, el cristianismo proclama la grandeza del amor, de la entrega y de una historia encarnada, hermanada y cimentada en la equidad.

En este marco celebramos la Navidad. La Kénosis de Cristo revela al “Dios desconocido” (Hch 17,23), oculto para los atenienses, pero manifestado en Jesús como plenitud de Dios y del hombre. La autoafirmación humana, históricamente, ha generado esclavitud y relaciones de dominio; en cambio, el amor que desciende y se entrega transforma desde dentro (Flp 1,10-21). Frente a toda tentación de superioridad, el Dios encarnado abre espacio a una humanidad nueva, sostenida por la fuerza de la fraternidad.

En el Niño de Belén resplandece la verdad de toda la humanidad: quien se hace don, como Jesús, Don de Dios por excelencia, puede renovar la historia. Él es el Amor, la Palabra hecha carne (Verbum caro factum est, Jn 1,14), que salva y recrea el mundo entero.

Redescubrir la centralidad de Cristo es una necesidad vital: Frente a la crisis de sentido, el relativismo y el nihilismo, Cristo es Verdad y Esperanza; frente a la fragmentación social, geopolítica y la pérdida de valores, Cristo es Paz y Reconciliación; frente al dolor y el sufrimiento, Cristo es Compañía; frente a la confusión sobre la identidad humana, Cristo revela la grandeza de la persona, la comunión con Dios y el servicio a los demás.

Este es el misterio de la Navidad: la Kénosis que se convierte en plenitud, el anonadamiento que se revela como gloria, lo humano que toca lo divino y la humildad que abre el camino hacia Dios.