UN MOMENTO
La esperanza que nace en Belén
En la cueva humilde de Belén nace, en esta noche santa, el Niño que renueva la esperanza del mundo. Dios se hace cercano, pequeño y frágil, para enseñarnos que la salvación no llega con poder ni grandeza, sino con amor y sencillez. Ante este misterio, nos acercamos con fe y corazón abierto, como los pastores, para adorar al Salvador que viene a iluminar nuestras oscuridades. En el silencio de la noche, Belén se convierte en escuela de confianza y de paz. Allí aprendemos que Dios no abandona a la humanidad, sino que entra en su historia para redimirla. El Niño Jesús nos invita a acoger su presencia, a dejarnos reconciliar y a vivir como portadores de esperanza para los demás. ¡Feliz Nochebuena! Hasta mañana, si Dios, usted y yo lo queremos.