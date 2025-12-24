La esperanza que nace en Belén

En la cueva humilde de Belén nace, en esta noche santa, el Niño que renueva la esperanza del mundo. Dios se hace cercano, pequeño y frágil, para enseñarnos que la salvación no llega con poder ni grandeza, sino con amor y sencillez. Ante este misterio, nos acercamos con fe y corazón abierto, como los pastores, para adorar al Salvador que viene a iluminar nuestras oscuridades. En el silencio de la noche, Belén se convierte en escuela de confianza y de paz. Allí aprendemos que Dios no abandona a la humanidad, sino que entra en su historia para redimirla. El Niño Jesús nos invita a acoger su presencia, a dejarnos reconciliar y a vivir como portadores de esperanza para los demás. ¡Feliz Nochebuena! Hasta mañana, si Dios, usted y yo lo queremos.