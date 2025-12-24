Cuidemos la banca y la banca que nos cuide

Desde antes de las grandes crisis bancaria de principios de este siglo, rumores y campañas negativas han afectado nuestro sistema financiero, algunos de los cuales pueden haber acelerado la caída de algunas instituciones.

Ni que decir de esta época en la que cualquiera pone a correr un rumor o una denuncia a través de los megáfonos globales de las omnipresentes redes sociales.

A consecuencias de esto es que la actual ley monetaria y financiera establece sanciones para quienes difundan información falsa sobre las instituciones financieras.

Siempre será necesario reiterar, una y otra vez, la necesidad de preservar la salud de nuestro sistema financiero, uno de los puntales fundamentales de la estabilidad macroeconómica que el país exhibe.

No tengo dudas de la prudencia de los principales bancos del país, de su real solidez y del rol de los entes reguladores, el Banco Central y la Superintendencia de Bancos, que tienen hoy, la capacidad humana, tecnológica e institucional para certificar la salud financiera del sistema.

El gobernador del Banco Central ha hecho, un llamado a la prudencia de la banca, según reseñan este martes, el Listín Diario y otros medios, una acción mas que oportuna, porque también hay situaciones de esas instituciones que generan preocupaciones y malestar en la población.

Ahí están, por ejemplo, las denuncias de medios de comunicación y partidos opositores sobre la aprobación irregular, de prestamos en el Banco Agrícola, favoreciendo a funcionarios, legisladores y familiares de estos sin cumplir con los requisitos que se le impone al resto de los mortales y algunos hasta al vapor.

Pero también están las prácticas, similares al proceso de cobro de la mafia en la época de don Vito Corleone, el personaje mítico de la película El Padrino, que ejecutan agencias de cobros y oficinas de abogados y que han salido a relucir en reportajes de televisión.

Ahora la moda es también incautar sin orden judicial ni autorización de los clientes, fondos hasta de las cuentas de nómina, que por mandato de la ley, no son embargables, un hecho del que han sido víctimas recientemente incluso familiares cercanos nuestros.

Al día de hoy no he visto ninguna declaración de los bancos ni de la Asociación que los agrupa distanciándose de esas prácticas abusivas e ilegales, de algunas agencias de cobros, que han denunciado medios de comunicación y ciudadanos.

Es ahí donde cabe el llamado a la banca a cuidarnos, a nosotros, sus clientes, el pueblo, frente a prácticas de cobro compulsivo al margen de la ley, cobro de comisiones y moras verdaderamente de usura.

La salud de nuestro sistema financiero es un tema que nos concierne a todos, a la ciudadanía, a los políticos, a los medios de comunicación y a los propios bancos, a cuidarla y a cuidarnos.