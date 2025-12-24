El lema de esta Navidad debe ser compartir.

Pero no solo compartir la bonanza y hacer visible la generosidad, sino compartir sueños, compartir abriendo el corazón para abrazar, para perdonar, para aliviar con palabras las penas ajenas, para arrimar el hombro y apoyar, para compartir incluso la ausencia que duele.

Todos llevamos cargas que si la compartimos, pesan menos. Cargas invisibles que laceran y que brotan en estas circunstancias donde la sensibilidad humana es más evidente.

Vamos a compartir lo esencial que es el amor. Ese sentimiento que nunca se agota y que no tiene precio.

Todos estamos en capacidad de compartir. Aunque sea un gesto, una palabra cariñosa de esas que conmueven por su sencillez, simpleza y espontaneidad. Esas palabras que llevan intrínsecamente el ánimo de hacer feliz a alguien.

Vamos a compartir, porque la abundancia es válida cuando nadie se queda solo. Por tanto, vamos a encender una luz en la mesa del otro para que así siempre tengamos cerca el amor.

Vamos a partir en dos el pan servido. Es tiempo no solo de abrir el corazón, sino también las manos. Esta es la casión de poner un plato más en la mesa y dejar que la piedad se siente primero en ella.

La Navidad, dicen algunos textos cristianos, es reconocer a Dios en el rostro de los demás.

En esta Navidad, vamos a compartir, vamos a dar aunque sea consuelo.

En Navidad, dice Borges, “la realidad se vuelve hospitalaria a lo extraordinario”.