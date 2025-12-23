Ya se siente la Nochebuena

Los dominicanos disfrutamos tanto de la Navidad que hoy solemos adelantar su celebración con una expresión cargada de alegría y expectativa: “estamos en vísperas de Nochebuena”. Este día marca la antesala de la gran fiesta que da inicio a nuestra salvación con el nacimiento de Jesús. En medio del ambiente festivo y de los preparativos propios de nuestra cultura, la fe nos invita a no perder de vista lo importante. Celebrar desde hoy es también disponernos interiormente y ordenar el corazón. Que al adelantar la alegría navideña en esta víspera tan entrañable, también adelantemos la fe, para que la Nochebuena sea un auténtico encuentro con el Señor que viene a habitar entre nosotros. Hasta mañana, si Dios, usted y yo lo queremos.