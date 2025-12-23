El “shock del presente” en la Era de la Inteligencia Artificial

El famoso escritor futurólogo Alvin Toffler, en su primer libro El shock del futuro de 1970, advertía sobre el vértigo y el temor que produciría la velocidad del cambio tecnológico en nuestras vidas. A 55 años de este pronóstico, podríamos decir que el futuro es ahora, vivimos el “shock del presente”. Esta es una sensación de desbordamiento de nuestra psiquis frente a la transformación exponencial que la inteligencia artificial está provocando en todos los ámbitos de nuestra vida.

Hace apenas unos años, hablar de IA parecía un asunto lejano y de ciencia ficción. Hoy, sin embargo, la usamos sin darnos cuenta: cuando pedimos una ruta a Waze en el celular, cuando Netflix nos recomienda una serie, cuando nos comunicamos con Alexa para pedirle nuestra canción preferida. La IA se ha convertido en un asistente invisible que organiza, predice y sugiere, moldeando nuestras decisiones cotidianas. Nos impresiona la velocidad con la que cambia y se expande. Cada mes aparecen nuevas aplicaciones, modelos más potentes y usos inesperados. Esa aceleración genera incertidumbre. Nos preguntamos: ¿qué pasará con nuestros empleos, con la educación, con la política, con la manera en que nos relacionamos?

Toffler decía que el problema no era el cambio en sí, sino la rapidez con que se produce, pues crea una “sobrecarga de información”. La revolución industrial se midió en décadas. La era de la información y el internet en años. La irrupción de la IA se mide en meses. En corto tiempo hemos pasado de asistentes básicos de voz a sistemas de IA Generativa capaces de redactar textos, crear imágenes, analizar datos complejos y hasta conversar de manera casi humana.

Este salto tecnológico produce un fenómeno social: la sensación de que las reglas del juego cambian demasiado rápido por encima de nuestra capacidad adaptativa cognitiva. La destrucción creativa de Schumpeter se manifiesta. Profesiones enteras se transforman y nacen nuevas, las empresas deben adaptarse y reinventarse. Los gobiernos buscan regular algo que evoluciona más rápido que las leyes. El “shock del presente” es, en esencia, esa mezcla de fascinación y desconcierto que sentimos al vivir en un mundo de cambio acelerado y disruptivo.

La IA está modificando la forma en que trabajamos. Es la primera vez en la historia que una tecnología reemplaza el trabajo cognitivo por maquinas inteligentes. Muchas tareas repetitivas son automatizadas, lo que aumenta la productividad y libera tiempo, pero también genera temor por la pérdida de empleos. En la educación, los estudiantes pueden usar sistemas de IA para aprender de manera personalizada, aunque también surge el debate sobre su uso indebido para el plagio. En la política, los algoritmos influyen en la manera en que recibimos información, lo que puede fortalecer la democracia o, por el contrario, manipular opiniones. En lo económico, se transforman las estructuras capitalistas clásicas con nuevos modelos que centralizan y controlan los mercados, y convierten la experiencia humana en datos para manipular comportamientos. Es el tecno-feudalismo de las “BigTech”.

El “shock del presente” no es solo un problema: también es una oportunidad para usar la IA en la solución de desafíos globales como el cambio climático, la educación y la salud remota. Una de las ideas fundamentales en el análisis prospectivo de Toffler fue la transitoriedad. El ritmo exponencial del desarrollo de la IA hace que lo más transitorio sea nuestra habilidad profesional. La educación debe adoptar la filosofía de aprender, desaprender y reaprender, ya que las capacidades de hoy serán automatizadas mañana. La resistencia a esta adaptación será la principal fuente de shock. Las instituciones, especialmente las de educación superior, tienen el rol de impulsar la transferencia de conocimiento, enseñando nuevas habilidades, como la ingeniería de “prompts” para la comunicación efectiva ser humano-máquina. Un riesgo crucial es la desregulación. Si no se establecen reglas claras, la aceleración de la IA podría profundizar las desigualdades sociales y concentrar aún más el poder.

La gran lección de Toffler era que el futuro no debía sorprendernos desprevenidos. Para evitar la parálisis del "shock del presente" ante la IA, es fundamental desarrollar la "alfabetización algorítmica" y centrarse en las habilidades humanas únicas. El ver cómo una IA ejecuta labores cognitivas con mayor velocidad y precisión nos provoca una profunda crisis de identidad y valor. Esto nos obliga a movernos rápidamente hacia las habilidades que la IA aún no domina, tales como la creatividad genuina, la ética, la empatía y el juicio humano. Para un impacto positivo, necesitamos ciudadanos conscientes, políticas públicas claras y empresas con visión que promuevan y apliquen el uso crítico y ético de la IA.

Coordinador de la Maestría en Ciencia de Datos del INTEC

renato.gonzalez@intec.edu.do