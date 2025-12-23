¿Quién es que está mal?

En nuestro país pasan cosas que solo se explican desde una lógica invertida. Aquí, el que viola la ley casi siempre termina siendo el “vivo”, el que sabe moverse, el que no es pendejo. El que se mete en rojo, el que conduce en vía contraria, el que rompe el orden en una fila, el que evade impuestos, el que no paga ITBIS, el que roba o incluso el que diseña esquemas para desviar fondos públicos… ese, curiosamente, es el que “está bien”.

¿Y quién es el que está mal?

El que reclama orden.

El que llama la atención al que va en vía contraria.

El que exige respeto a la luz roja.

El que paga impuestos.

El que denuncia lo incorrecto.

En esta lógica torcida, cumplir la ley se ha vuelto casi una provocación. Exigir decencia se percibe como exageración. Señalar lo incorrecto termina siendo, paradójicamente, una falta de tacto.

Esta inversión de valores no surgió de la nada. Se fue construyendo poco a poco, normalizando el atajo, justificando la trampa y celebrando la impunidad. Así, el incumplimiento dejó de avergonzar y empezó a admirarse. El problema no es solo que se viole la ley, sino que se haga sin consecuencias visibles.

La cultura del “resuelve como sea” ha erosionado la noción básica de responsabilidad colectiva. Muchos ya no preguntan si algo es correcto, sino si “conviene”. No importa el costo social, mientras el beneficio sea individual. Y cuando esa lógica se impone, el país comienza a funcionar a dos velocidades: una para los que cumplen y otra para los que se burlan del sistema.

El resultado es una sociedad cansada, desconfiada y frustrada. El ciudadano honesto siente que juega un juego amañado. Que respetar las reglas es competir en desventaja. Y cuando esa percepción se generaliza, el daño es profundo: se debilita la autoridad, se relativiza la ley y se erosiona la convivencia.

No es casual que luego nos sorprendamos por la inseguridad, el caos vial, la evasión fiscal o la informalidad. Todo eso es consecuencia de la misma raíz: la tolerancia social al incumplimiento. Cuando el “vivo” se convierte en modelo, el orden se vuelve estorbo.

Entre tú y yo, el problema no es solo institucional; es cultural. No se corrige únicamente con más leyes ni con discursos moralizantes. Se corrige cuando la sociedad decide, de manera clara, dejar de aplaudir al que viola las normas y empezar a respaldar al que las respeta.

Porque mientras el que cumple siga siendo visto como el que “está mal”, el país seguirá atrapado en esta lógica invertida. Y ninguna reforma, ningún plan ni ningún liderazgo podrá sostenerse sobre una cultura que castiga la decencia y premia la trampa.

