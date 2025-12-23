Las conciencias en las FF.AA.

En la milicia, obedecer no quiere decir asentir. El estamento militar implica la subordinación de todos sus miembros a una jerarquía celosamente respetada. Pero esa disciplina y respeto a las órdenes de un escalafón no implican necesariamente la adhesión voluntaria de los militares subalternos a las decisiones de sus superiores.

Es muy difícil creer que en las Fuerzas Armadas dominicanas actualmente no existan miembros activos que disientan de la decisión del presidente de la República de convertir el AILA y San Isidro en bases militares estadounidenses.

Nadie creerá que, en las filas militares en servicio, en todos sus rangos, incluido el alto mando, no aflore algún sentimiento de indignación al ver tropas extranjeras apropiarse de instalaciones estratégicas en suelo patrio y tomarse fotos como trofeos de la ignominia.

Segurísimo que existen cadetes, efectivos de tropa, suboficiales y oficiales que ven con preocupación que la soberanía nacional se vea hoy manchada por la presencia militar de una potencia extranjera que viola varios principios constitucionales. La figura del teniente coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez indudablemente estará en la mente de muchos militares activos que hoy llevan la vergüenza y el honor como estandartes.