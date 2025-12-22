¿Toca a las derechas?

Cada generación opera bajo un marco mental diferente a la anterior, y todas se creen únicas, últimas, irrepetibles e insustituibles... hasta que llega la siguiente. Las visiones que tenemos del mundo se expresan en ideologías.

Pensamos en modo binario porque la lucha de los opuestos la vemos a diario, en todos los ámbitos (frío/caliente; arriba/abajo; blanco/negro; etc.), y abordamos la realidad de dos maneras contrapuestas. Por eso, toda la arquitectura computacional está estructurada en forma binaria. Esa programación neural, que lleva millones de años evolucionando, es la que nos permite aceptar esa dicotomía ideológica que vemos a diario; ese pendular político entre un extremo (derechas) a otro (izquierdas).

Lo de cómo percibimos las derechas políticas de hoy, difiere a cómo se veían hace 50 años. Igual aplica para las izquierdas, pues muchas de las posiciones “radicales” de hace más de 100 años (jornada laboral de ocho horas, descanso semanal, seguridad social) hoy son vistas como normales y obvias; e incluso, defendidas por las propias derechas.

Lo cierto es que la batalla ideológica es, antes que electoral, narrativa. Cada bloque intenta exponer (e imponer) su visión del mundo en el relato, en el discurso cotidiano, en las urnas electorales; todo, de cara a lograr y ejecutar desde el poder los cambios necesarios para ajustar la realidad a la visión; los hechos a las palabras.

Así ocurre desde inicio de los tiempos hasta que el relato se agota, la gestión se muestra insuficiente al momento de llevarnos a todos a la Tierra Prometida, y luego, el péndulo vuelve a oscilar hacia el otro extremo ideológico.

Por ejemplo, la prensa internacional hoy habla del “auge de las derechas”, “el ascenso de la extrema derecha”, “la internacional ultra”, etc. Pero pocos hablan de “extrema izquierda”, porque –parafraseando a Wittgenstein–, los límites del lenguaje son los límites de su mundo. Por eso, a muchos les es más fácil decir que Kast –en Chile– es de extrema derecha, que admitir que Jara era de extrema izquierda (¿y qué es, si no, el comunismo en términos prácticos?).

Quienes celebraron –a principios de 2005– el “Socialismo del Siglo XXI” (Venezuela, Argentina, Brasil, Bolivia, etc.) y luego su renacer en 2021 (Chile, Colombia, Honduras, etc.), hoy reniegan que el péndulo pueda oscilar hacia el otro lado, porque lo asumen como un error histórico; porque en su concepción, la historia avanza sólo hacia un lado. Irónicamente, del otro lado se piensa exactamente lo mismo, pero en sentido inverso.

Hoy, el mundo se sumerge en el pozo de la derecha con delectación, luego de permanecer un buen rato en el de la izquierda… y luego hará exactamente lo mismo, pero al revés. Mientras, en la periferia, hay que ajustar velas en función de por dónde sople el viento y tratar de mantener el barco a flote, avanzando hacia adelante, con todos dentro. Es lo que toca.