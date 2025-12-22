Muchos médicos, pero mal distribuidos. ¿Qué harán las autoridades con esos datos?

Los datos arrojados por el Primer Censo Nacional de Recursos Humanos en Salud (RHS) dados a conocer semanas atrás por el Ministerio de Salud Pública sobre el personal sanitario con que cuenta República Dominicana, son claros y confirman lo que empíricamente ya se sabía:

El sistema de salud dominicano cuenta con una cantidad suficiente de médicos, pero están mal distribuidos, y, agrego yo, muchos de ellos, con un cumplimiento mínimo de las horas de servicios asignadas.

También, dejó claro, que se necesitan más enfermeras, así como seguir trabajando en la profesionalización de este personal indispensable en la labor asistencial.

El censo también confirmó que el sur es la región del país con más escasez de especialistas; que las mujeres predominan en todas las áreas de servicios y que los psicólogos con que cuenta la red pública son pocos en comparación con la magnitud de las necesidades del país. La especialidad de psicología cuenta con 1,894 profesionales.

Además, nos dijo, que el país cuenta con un total de 87,314 profesionales y personal de apoyo laborando en su sistema sanitario; que cuenta con 6,902 establecimientos de salud y 107,174 plazas laborales, de estas el 61.7% pertenece al sector público y el 38.3% al sector privado.

El estudio deja claro que, aunque el país supera la meta de médicos por habitante referente a 32.4 por cada 10,000, pero la razón de enfermeros es de solo 26.2 por cada 10,000, quedando muy por debajo de la meta de la OPS de lograr 70.6.

gran disparidad

Pero la mayor disparidad, se evidencia en la distribución territorial de los recursos humanos, destacando una concentración excesiva en la capital.

El censo arrojó que la Región Ozama (Distrito Nacional, Santo Domingo y Monte Plata) aglutina el 36.6% de todos los recursos humanos en salud, en contraste con regiones como El Valle (Azua, San Juan y Elías Piña) que cuenta con un 4.4% y Enriquillo (Barahona, Pedernales, Independencia y Bahoruco) con el 4.8%.

En el plano laboral, el censo señala que el 61.8% de los RHS trabaja exclusivamente en el sector público, y el fenómeno del pluriempleo es notable, con un 13.4% del personal reportado laborando en ambos sectores.

El informe indica que el 48.9% del personal de salud cuenta con un título de Grado o Licenciatura, aunque el 30.8% tiene solo educación a nivel técnico o inferior, siendo los médicos y el personal de enfermería los que conforman la mayor proporción de profesionales.

Dentro del personal médico, el 51.3% son médicos generales, mientras que los especialistas clínicos y quirúrgicos suman el 25.4%. La situación del personal de enfermería es aún más crítica, ya que el 60.9% son auxiliares y técnicos, y solo el 39.1% posee licenciatura.

en medio de senasa

Aunque el Ministerio de Salud Pública dio a conocer esta valiosa investigación en momentos en que el país estaba ya muy pendiente de lo que pasaría con el caso del entramado en Senasa, y podría decirse que pasó “sin pena ni gloria”, la verdad es que definitivamente son informaciones valiosas que deben ser tomadas en cuenta.

La pregunta ahora es ¿qué harán las autoridades con estos datos? ¿Simplemente se darán a conocer, o se tomarán acciones que traigan los cambios reales y duraderos que tanto demanda el sistema?

el drama de los pacientes

¿Permitirá esta valiosa información poner fin al lamentable drama de miles de pacientes que tienen que vender o empeñar lo poco que tienen para conseguir el pasaje que le permita trasladarse de una provincia a otra en busca de un especialista?

¿Se reducirán las largas horas gastadas en los pasillos hospitalarios a espera de la llegada del médico? ¿O los meses de espera para lograr una cita con algún especialista? Esto para solo citar algunas de las debilidades más visibles.

La información es poder, reza un dicho popular, pero en materia de salud y seguridad social ese conocimiento debe servir para adoptar políticas públicas que lleven a mejorar la calidad de vida de la población, ¡de lo contrario, no vale la pena el esfuerzo!