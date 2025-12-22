Asesinaron a Nuno Loureiro, un profesor del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), quien anunciaría avances importantes en la generación de energía de fusión nuclear.

El FBI cree que Claudio Manuel Neves, encontrado muerto en New Hampshire, asesinó a Loureiro y a dos estudiantes de la Universidad de Brown, Rhode Island.

Loureiro y Nikola Tesla, muerto misteriosamente en enero de 1943, avanzaban en la generación de energía limpia y barata. La fusión nuclear utiliza el hidrógeno del agua de mar para generar mucho más energía que el petróleo.

La fusión nuclear abaratará el costo de la energía, permitirá desalinizar y potabilizar agua a nivel mundial.

Para la administración Trump, que promueve el avance de la fusión nuclear, el asesinato de Loureiro fue un revés; para el FBI, es solo otro “caso cerrado”.

Ciertos avances científicos son letales; las muertes de Tesla y Loureiro lo confirman.