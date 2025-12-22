¡Bajar las tasas de préstamos!

El año 2025 cierra con una tasa del dólar controlada y estable, con un aumento en la entrada de divisas por remesas, exportaciones, turismo e inversión extranjera y un crecimiento de la economía de alrededor 2.5 % similar al de la región.

En los Estados Unidos las tasas de interés han venido bajando y se pronostica seguirá ocurriendo. El Pte. Trump ha puesto como uno de sus principales objetivos económicos bajar las tasas como una manera de estimular el crecimiento de la economía de EU para adquisición de viviendas y proyectos de emprendedores.

A pesar de que en EU las tasas han bajado, en RD sólo han bajado sustancialmente las tasas pasivas, las que los bancos pagan a sus depositantes. Las tasas activas de préstamos siguen por las nubes golpeando la clase media y las pequeñas y medianas empresas. El margen de intermediación financiera entre tasas activas y pasivas es enorme, lo que ha aumentado las ganancias bancarias al grado de que entre los componentes del crecimiento económico RD para este año, es el sector financiero el que más ha crecido con más de 7 %.

Los proyectos habitacionales de bajo costo se han visto impactados por las altas tasas de interés. Eso frena la construcción de nuevos proyectos y la adquisición de viviendas de bajo costo para lo cual es imprescindible una mensualidad razonable para el pago de cuota bancaria.

Creo que el Banco Central tiene las herramientas necesarias para que las tasas de interés de préstamos bajen. La inversión privada es clave para el crecimiento económico de 2026 retome su ritmo de años anteriores. Bajar las tasas debe ser una prioridad nacional.

Igual ocurre con todos los proyectos empresariales y comerciales que dependen de una parte de financiamiento en pesos. Si no hay tasas razonables se frenan porque las proyecciones de ganancias se irían en el pago de intereses.

Tal y como el Pte. Trump en EU, para el Pte. Abinader es crucial en los 2 años y medio que le quedan en su mandato constitucional combinar un aumento en el gasto estatal en infraestructuras con un aumento de inversión privada local. Creo eso, combinado con estabilidad del dólar, puede relanzar crecimiento económico RD.