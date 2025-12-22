Absorción de riesgos

Salir a la calle representa un riesgo, de chocar, ser atropellado, chocado, asaltado o caer en alguno de los hoyos que proliferan en nuestras calles y aceras. Pero permanecer en casa no es tampoco una opción segura, pues uno puede resbalar en el baño, herirse o quemarse cocinando o tropezar con algún mueble. La realidad es que los riesgos están por todos lados, y diariamente los enfrentamos, a veces sin darnos cuenta.

En su mayoría, los riesgos que nos caen encima provienen desde afuera, sin que sea por nuestra voluntad y sin que seamos responsables por su existencia. Algunos, sin embargo, los detectamos y asumimos conscientemente, si entendemos estar en condiciones de absorberlos. Eso es lo que sucede cuando apostamos en la loto, siendo manejable dentro de nuestros presupuestos la suma que arriesgamos a cambio de la oportunidad, aunque ésta sea mínima, muy mínima, de acertar y obtener un cuantioso premio.

Ésas son decisiones simples. La complejidad aumenta cuando se trata de inversiones que involucran montos más elevados, o que implican compromisos de mayor duración. Ése es el caso de adquisiciones de inmuebles, acciones de compañías, bonos de empresas o instrumentos financieros derivados. La disposición a asumir esa clase de riesgos es limitada por la capacidad de absorberlos, y también por la dificultad de comparar todas las posibles opciones, razones por las cuales es habitual que el nivel de tolerancia se incremente con el nivel del ingreso personal. Esto así ya que mientras más elevado éste sea, mayor será la posibilidad de resarcirse de una pérdida de valor.

Esa diferencia se aprecia también entre países e incide en los hábitos de la población, dando origen a culturas tradicionalmente conservadoras, apegadas a decisiones y comportamientos confinados a prácticas cuyas consecuencias son conocidas y predecibles. En aquellos países donde el PIB por persona es más alto, se observa una mayor inclinación general por asumir riesgos, lo que explica en parte la presencia en ellos de mercados financieros más complejos, en cuya composición figuran de forma más destacada activos susceptibles de ser afectados por variaciones de precios.

A fin de superar esa diferencia en tolerancia y estimular el desarrollo de otras alternativas de inversión en países subdesarrollados, se pueden establecer programas estatales y privados dirigidos a limitar y atenuar la posibilidad de pérdidas resultantes de la inversión, vía seguros, fondos de compensación y otros mecanismos. De ese modo, la dimensión de los riesgos se puede hacer más compatible con la capacidad de absorción.