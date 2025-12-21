Al navegar en redes sociales y rebuscar entre los comentarios, la evidencia es innegable: estamos sumidos en una profunda crisis de empatía.

El individualismo se ha convertido en una burbuja de supervivencia donde el fracaso ajeno es irrelevante y la afinidad por las preocupaciones de nuestros allegados se ha desvanecido.

La sociedad parece haber entrado en un trance donde la regla es simple: si fallas, pierdes.

La realidad de esta desconexión es expuesta a diario. Observo en videos cómo la “diferencia” se convierte en motivo de burla, una mala costumbre que, sin un alto, se traspasa rápidamente a los niños, manifestándose en el bullying en las escuelas. ¿En qué momento dejamos de ver al otro como un reflejo?

Es crucial recordar que las diferencias de tez, raza, nacionalidad o cultura no nos separan. Compartimos la misma esencia humana y nuestros “desperfectos” nos hacen únicos. La meta no es la uniformidad, sino la aceptación radical de nuestras variaciones para transformarlas en nuestra mayor fortaleza.

Es hora de desechar el rechazo, el juicio apresurado y la burla. Cultivemos amor y compasión; solo así lograremos reabrir la empatía y salir de esta peligrosa burbuja individualista. Seamos el cambio que abrace la humanidad en su totalidad.