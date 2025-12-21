Especias y espacios

No escribo estas memorias para contar mi vida personal la que, por cierto, a nadie le importa. Lo hago para salir al mundo a jugarme lo que pudiera tener de dignidad dentro de un contexto bastante complicado. A veces me inhibo ante el detalle, pero de inmediato rectifico.

Mi propia experiencia es la que sirve de interés para multiplicarse en otras experiencias que pudieran ayudar a descubrir un tono distinto en historias ajenas. Puede parecer que escribo lo que dicta mi conciencia, pero no es así. En ellas dejo un pequeño resguardo colectivo para mirar dentro de los demás ese diablillo oculto que a veces se demora en salir a la luz pública, y otras permanece inmóvil.

Una vez visité a un campesino que sobrevivía con anémicos animales, entre ellos una vaca. Era su ser privilegiado y consideraba a su vaca enferma porque hacía y deshacía sin escuchar consejos. Era su “niña” linda y procuraba de todo. Contemplé aquel panorama y una noche le aseguré que su animal preferido no tenía los males que él le adjudicaba. Debía dejarla en paz y virar sus ojos hacia otras crías mucho más útiles y obedientes. El campesino me echó de su casa. Se negaba a creer en la certeza de mi veredicto y se negaba a volver sobre el asunto. Dos años después lo visité. Y en vez de virarme el rostro, vino hacia mí y me abrazó. Vi su granja distinta. Había construido criaderos de aves que se multiplicaban en poco tiempo. En otras palabras, se había convertido en un emprendedor de prestigio en la comunidad. Había puesto a producir su finca y hasta su aspecto personal era otro, mucho más cuidado y reluciente. Al preguntarle sobre la vaca, me refirió, no con cierta tristeza: “-La corriente de agua provocada por la tormenta la arrastró hasta un sitio donde no pudo sobrevivir. Pero para que usted vea, esa tormenta me trajo la fortuna porque al perderla, la tierra prosperó, pude pensar mejor, vi oportunidades de crecer, mis animales tuvieron otro tipo de cuidados y comencé a incursionar en negocios agrícolas que nunca antes habría imaginado”. El destino de aquel hombre esclavo de una vaca, cambió. De buenas a primeras pasó a ser un próspero agricultor.

Mientras intento resumír aquella historia extraña, pienso en otro relato revelador. Era el de la tortuga sobreviviente debajo del agua, que necesitaba sacar su testa al aire libre para respirar el viento de los campos. Cuando lo hacía se desdoblaba y adquiría una forma amorfa, rara. El ser humano no percibe ese cambio y casi siempre evita fijarse en esos pequeños ojos negros que parecen no mirar a ningún sitio, pero que tal vez esconden la impronta de otro que la insta a ser feliz de la única forma que sabe y puede.

Durante mis primeros años como emigrante, viví con un empresario y su familia. Disfruté de aquel gesto acogedor, pero también supe el momento en que debía tomar otro rumbo porque en asuntos familiares, una voz ajena no siempre es bien recibida. Tuve la fortuna de que otro amigo me presentara al gerente de un campamento de béisbol. Como aquel señor y yo éramos de la misma nacionalidad, me dio empleo, casa y comida. Lo respeté mucho. Sabía mirar de frente. Y llamar a todo por su nombre, pero jamás me requirió por algo indebido. Solo una vez me llamó la atención, pero para felicitarme por salir en defensa de aquel que era mi hogar y mi fuente de empleo.

Estos eventos no contienen ese hálito personalista deducible en quienes piensan que me intento atribuir personalismo. Las narro como relatos, pero sus protagonistas son hombres, mujeres, animales y amigos entrañables que en algún momento de sus vidas sobresalieron ante mí de alguna forma. Mi mano solo le ha dado relevancia a situaciones en las que se vieron envueltos. Y yo fui testigo de excepción. Así puedo contar miles de historias y experiencias personales frente a gentes trascendentes que avivaron sus voces cuando sintieron algún cambio. Sin embargo, todavía algo me pregunto: ¿Cómo las tortugas tienen ojos negros, los campesinos con un vaca débil pueden ser agricultores y los campamentos de béisbol engendren riquezas morales más importantes que atletas?