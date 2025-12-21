Una alcaldesa demócrata para Miami

La demócrata Eileen Higgins se alzó con el triunfo en la contienda por la alcaldía de Miami en la elección del martes 9 de diciembre.

Con casi el 60 por ciento de los votos, Higgins, excomisionada del condado de Miami-Dade, derrotó a Emilio González, exadministrador de la ciudad que contaba con el apoyo de importantes figuras republicanas: el gobernador de Florida, Ron DeSantis; el senador federal Ted Cruz, y el propio presidente Donald Trump.

El triunfo de Higgins, apodada La Gringa, y que habla el español con fluidez, no solo la convierte en la primera mujer en ocupar la alcaldía de Miami. También envía un mensaje político que trasciende los límites del Sur de la Florida.

La ciudad de Miami, junto con Miami Beach, es una de las municipalidades más emblemáticas, visitadas y conocidas del condado de Miami-Dade. La ciudad abarca el área de Brickell y el downtown, un importante centro financiero, residencial y de entretenimiento; el barrio de Wynwood, que concentra célebres galerías y exposiciones de arte, y la histórica Pequeña Habana, con su pintoresca y mundialmente famosa Calle Ocho. Higgins tiene la tarea de dirigir como alcaldesa una de las zonas urbanas más dinámicas y multiculturales de Estados Unidos.

El cargo es no partidista, pero la rivalidad partidista definió la contienda electoral. El apoyo que los líderes republicanos dieron a González causó que la elección se convirtiera posiblemente en un termómetro político nacional.

Una victoria republicana en una ciudad importante como Miami habría sido un logro para el Partido Republicano que podría haber contrarrestado los triunfos demócratas del mes pasado en Nueva Jersey, Virginia y, sobre todo, en la ciudad de Nueva York, con la elección del socialista Zohran Mamdani. Miami, donde los políticos de derecha han ganado terreno desde hace décadas, y donde ningún demócrata había ocupado la alcaldía en casi 30 años, parecía un escenario perfecto. Pero el resultado electoral fue tan sorpresivo como devastador para los que deseaban que Miami siguiera siendo un bastión republicano.

La victoria de Higgins se debe en gran medida al creciente rechazo entre los votantes a las políticas de Trump, especialmente a su postura contra los inmigrantes y a la visible polarización nacional que sus ideas y sus acciones generan. El apoyo de Trump, DeSantis y Cruz a González tuvo un efecto bumerán: lejos de fortalecer a su candidato, ese apoyo movilizó a un importante sector del electorado que se opone al rumbo que Trump intenta darle a la nación.

La elección de Higgins da un triunfo significativo a los demócratas. Revela un desgaste del trumpismo, incluso en lugares como Miami, donde los republicanos habían logrado afianzarse en años recientes. Miami es una ciudad abigarrada donde confluyen intereses empresariales, grupos inmigrantes diversos, minorías étnicas y raciales que sufrieron –y en muchos casos aún sufren– discriminación, y un sector conservador activo que siempre está alerta. No obstante, la victoria de Higgins deshace la narrativa del dominio republicano en la región y evita que Miami sea una vitrina del respaldo a Trump.

¿Será esta elección un indicador adelantado de las elecciones legislativas del año próximo? Muchos observadores así lo creen. Si eso sucediera, sería un claro indicio de que las políticas de Trump generan un rechazo en una parte sustancial y creciente del electorado, incluso cuando aún no ha llegado al año de su segunda inauguración presidencial.

Del mismo modo que Nueva York con la elección de Mamdani, Miami ha hecho historia. Una ola azul (el color del Partido Demócrata) podría estar levantándose en el horizonte político nacional. [FIRMAS PRESS]