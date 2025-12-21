2025: El año en que el Estado de Derecho fue puesto a prueba.

La República Dominicana cierra el año 2025 inmersa en un inusual dinamismo legislativo, caracterizado por la aprobación acelerada de diversas iniciativas normativas. Este ritmo, no exento de controversias, ha estado acompañado por la presión de múltiples reformas sectoriales largamente pendientes, entre ellas la postergada, cada vez más inaplazable, la Reforma Fiscal.

Sin embargo, este actividad normativa contrasta con serias omisiones institucionales que comprometen la coherencia del sistema constitucional y ponen a prueba la fortaleza de nuestro Estado de derecho.

El país ha sido testigo de un Congreso que tramita leyes con una celeridad inusual, pero que no ha dado cumplimiento oportuno a diversas sentencias del Tribunal Constitucional, pese a que estas decisiones poseen carácter vinculante, obligatorio y con efectos erga omnes. El artículo 184 de la Constitución lo establece de manera inequívoca: las decisiones del Tribunal Constitucional son definitivas e inapelables, y de obligatorio cumplimiento para todos los poderes públicos.

Por eso, cuando una de sus sentencias fija un plazo para la adecuación legislativa y ese plazo vence sin que la actuación requerida haya sido realizada, no estamos ante un mero retraso legislativo: estamos frente a una infracción constitucional. Y aunque la figura del “desacato constitucional” no está codificada, la doctrina reconoce que el incumplimiento de decisiones del Tribunal Constitucional configura una violación directa al orden público constitucional.

A ello se suma otro hecho de profundo impacto institucional: el denominado “candado constitucional” aprobado por el Senado a solicitud del Poder Ejecutivo. Una reforma que, aunque jurídicamente posible, limita de manera anticipada la potencial modificación futura de la Carta Magna en ese orden, afectando el equilibrio entre el poder constituido y el poder constituyente y también a nuestro entender, la dinámica política partidista.

Pero uno de los ejemplos más reveladores de esta tensión institucional es la aprobación del Código Procesal Penal. El Tribunal Constitucional había otorgado un plazo específico al Congreso para adecuarlo producto de la infracción al Principio Democrático. Sin embargo, faltando apenas días para cumplirse el plazo establecido en la Sentencia TC/0765/25, que terminaba el 11 de diciembre del corriente año, dicho código fue aprobado de manera precipitada, sin la deliberación técnica que una reforma procesal de tal magnitud exigía.

Lo más preocupante es que, aun antes de su promulgación, ya se identifican disposiciones con serios sesgos de inconstitucionalidad que, con alta probabilidad, serán nuevamente sometidos al escrutinio del Tribunal Constitucional. Se reproduce así una conducta que debilita la calidad normativa toda vez que las leyes que nacen cuestionadas, producto de un proceso legislativo reactivo en vez de preventivo.

Mientras tanto, la más urgente de las reformas sociales continúa postergada: el nuevo Código de Trabajo. En un contexto marcado por nuevas tecnologías, empleo atípico y

precarización laboral, mantener un régimen normativo desactualizado es un incumplimiento del deber constitucional de protección del trabajo, consagrado en los artículos 60 y 62 de la Constitución. Uno refiere y protege el derecho a la seguridad social y el otro el derecho al trabajo, que es también un deber y cumple una función social con la protección y asistencia del Estado.

Este panorama demuestra que, aunque el país ha “sembrado” un volumen considerable de leyes, esa siembra carece de criterios de coherencia sistémica, constitucionalidad plena y estabilidad institucional.

Y ante esta realidad y en tiempos de reflexión propios de este periodo de la navidad, conveniente recordar una de las enseñanzas éticas más profundas, cónsona con nuestra naturaleza cristiana: la parábola del sembrador.

La parábola distingue cuatro terrenos: a) la tierra dura del camino, donde la semilla no puede penetrar; b) la tierra pedregosa, donde la semilla brota rápidamente, pero sin raíz; c) la tierra entre espinos, donde todo se ahoga; y d) la buena tierra, donde la semilla produce fruto abundante.

Trasladar esta metáfora al ámbito institucional es inevitable.

a) La legislación apresurada cae en tierra pedregosa: brota con rapidez, pero sin raíces que le den estabilidad ni legitimidad duradera. b) Las decisiones constitucionales ignoradas caen en el camino: no logran penetrar en la práctica institucional y terminan siendo arrebatadas por la inercia o el desinterés. c) Las reformas sofocadas por intereses particulares caen entre espinos: comienzan con potencial, pero terminan asfixiadas antes de dar fruto.

El país merece buena tierra institucional: procesos legislativos sólidos, respeto absoluto a la supremacía constitucional, cumplimiento de las sentencias y coherencia normativa.

De cara al 2026, la tarea no es legislar más, sino legislar con constitucionalidad. No es reformar por urgencia política, sino por necesidad jurídica y social. No es sembrar normas, sino sembrar institucionalidad y respeto a las mismas.

Solo en buena tierra germinará una democracia sólida. Republica Dominicana es el Estado que abonamos con nuestro trabajos y esperanzas la mayoría de los dominicanos. Nos deben garantizar dicha protección.