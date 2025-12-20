Las navidades en Palacio

Cada Navidad en la oficina de Protocolo teníamos que dividirnos quien iba asistir a la tanda nocturna de Nochebuena, quien estaría la del fin de año y todos teníamos que estar el 1 de enero a las 10:00 am, porque a 12:00 m eran las salutaciones presidenciales.

A mí me correspondió dos veces estar el 24 de diciembre y el presidente llegaba a la hora acostumbrada. Se mantenía despachando hasta la medianoche, cuando se retiraba a su casa.

El presidente Balaguer era soltero, abstemio, frugal, no bailaba, ni gustaba de las fiestas. Su vida era el trabajo, sus libros y el ejercicio del poder.

Los funcionarios más cercanos tenían que estar presentes en sus oficinas. No había excusa alguna de que era un día de festejos navideños.

Uno de los secretarios de Estado ya había despachado con él y se había retirado a cenar con su familia, pero el presidente quería tratarle otro asunto urgente y lo mandó a buscar. No se había sentado bien en la mesa, cuando tuvo que devolverse al Palacio Nacional.

Un 24 de diciembre fue viernes y uno de los ingenieros que lo veían ese día en la noche pensó que el presidente no iba, hasta que por casualidad pasó por una calle aledaña a la casa de gobierno y vio la luz del Despacho encendida. Se dirigió al Palacio a averiguar y preciosamente en ese momento lo estaban llamando, ya que el jefe de Estado se dio cuenta de que no estaba.

Los 31 de diciembre era un poco más incómodo, pues a quienes íbamos nos tocaba escuchar los cañonazos, luego de los cuales se retiraba el presidente, pero teníamos que volver temprano el día 1 de enero a organizar la ceremonia de saludos del año nuevo.

El gabinete estaba obligado a asistir. Eran muchos los funcionarios que se aparecían con la misma vestimenta de la fiesta de la noche pasada y en su mayoría con un tufo. Estaban los brillos de los vestidos de gala a la orden del día.

En una ocasión, uno de los funcionarios que estaba en la fila para saludarlo, se enteró que lo acababan de destituir. Solo se quejó de que si se hubiese enterado se quedaba en su casa durmiendo.

En otra oportunidad, uno de los compañeros llegó muy bebido y se paró detrás del presidente, quien pidió que le movieran esa persona de detrás, porque el olor era tan grande que hasta él iba a salir borracho.

Con el tiempo todo esto cambió. Los presidentes posteriores disfrutaban las Navidades y los saludos presidenciales se fueron rodando hasta después del día de los Santos Reyes Magos, el 6 de enero, al igual que la mayoría de los países del mundo e incluso otros jefes de Estado dominicanos dejaron de hacer ese besamanos.