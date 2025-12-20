Formar talento para transformar el país

En un momento en que la República Dominicana demanda reformas estructurales en su modelo productivo, el desafío fundamental no reside únicamente en el crecimiento estadístico del PIB. El verdadero reto estriba en el desarrollo del capital humano capaz de sostener ese progreso mediante la innovación, el conocimiento crítico y la sostenibilidad.

Nuestro país experimenta una transformación acelerada en sectores estratégicos: logística de clase mundial, banca digital, turismo inteligente y manufactura avanzada en zonas francas tecnológicas. Atraemos inversión extranjera y nos posicionamos como un hub regional de oportunidades. Sin embargo, persiste una señal de alerta: la capacidad del sistema educativo para nutrir estas demandas sigue siendo limitada, dispersa y, a menudo, desarticulada de la realidad del mercado global.

Como Rector del INTEC, una institución con vocación científica y compromiso histórico con el desarrollo nacional, considero urgente manifestar nuestra preocupación por la brecha creciente entre las necesidades del aparato productivo y la disponibilidad de profesionales en áreas STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas). Esta carencia se agrava ante la ausencia de una política de Estado que impulse, de manera sistémica y con presupuesto adecuado, la investigación aplicada y la innovación.

Observamos con atención el proceso de fusión entre el Ministerio de Educación (MINERD) y el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT). Como comunidad académica, no nos oponemos a la modernización del Estado ni al legítimo derecho del gobierno de buscar eficiencia administrativa. Al contrario, vemos en este proceso una oportunidad histórica para reorientar el sistema educativo bajo una visión de ciclo completo.

No obstante, nuestra postura es clara: la preocupación no es la fusión en sí, sino el riesgo de que se ejecute sin una hoja de ruta que potencie la ciencia, sin una arquitectura que proteja la especificidad del nivel superior y sin una consulta profunda a las universidades. Un cambio de esta envergadura exige una gobernanza plural, transparente y basada en datos, en que la academia sea un interlocutor fundamental y no un mero espectador.

La disparidad entre la demanda de talento de alto valor agregado y la oferta nacional es, hoy, una vulnerabilidad estratégica: Déficit de vocación: Menos del 30% de los egresados universitarios corresponden a áreas STEM; Dependencia externa: Sectores punteros se ven obligados a reclutar talento internacional ante la escasez de especialistas locales; Inversión insuficiente: El gasto en Investigación y Desarrollo (I+D) en el país se mantiene por debajo del 0.1% del PIB, una cifra distante de los estándares de competitividad regional.

No basta con atraer capital si no somos capaces de generar el talento que lo gestione. La transformación dominicana requiere más que infraestructura; requiere una masa crítica de ingenieros, científicos y docentes de alto nivel.

Desde el INTEC, proponemos que esta transición institucional sea el punto de partida para una Política Nacional de Ciencia y Tecnología que incluya: Incentivos estratégicos: Becas y estímulos para carreras de alta demanda en computación, ciencias básicas y diversas ingenierías; Fondos de impacto: Financiamiento para investigación aplicada que resuelva problemas reales de la industria y la Sociedad; Fortalecimiento de nodos de innovación: Potenciar los centros de investigación universitaria como motores del desarrollo local y Respeto a la autonomía: Garantizar que la nueva estructura gubernamental preserve la libertad de cátedra y la autonomía administrativa de las universidades.

La República Dominicana no podrá cerrar sus brechas sociales ni sostener su competitividad si no decide, hoy, formar el talento del mañana. Invertir en ciencia no es un lujo de países desarrollados; es la herramienta básica de las naciones que aspiran a ser dueñas de su destino.

Reiteramos nuestro compromiso con una educación de calidad, transformadora y centrada en el conocimiento. Hacemos un llamado a que la reforma educativa se construya desde el consenso y con una mirada de largo plazo. La oportunidad de dar el salto al desarrollo está frente a nosotros, pero solo un diálogo estructurado y una apuesta decidida por la ciencia la harán sostenible.

El autor es rector del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC)