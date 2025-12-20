De ese miedo

El jueves pasado, asistí a un almuerzo en medio del cual el honorable presidente de la Junta Central Electoral, Román Jáquez, y demás miembros que integran este órgano, mostraron a los concernidos en la tarea de comunicar el cronograma que se tiene concebido para la expedición de las nuevas Cédula de Identidad y Cédula de Identidad y Electoral. La ocasión fue aprovechada para mostrar a la vez la miríada de mecanismos de seguridad de los que estará provisto el nuevo documento y las utilidades que ofrece para sus titulares, cuestión que el presidente Jáquez hizo con tanta presteza como satisfacción dejó entre los presentes, muchos de los cuales expresaron sentirse persuadidos no solo de la transparencia que se ha observado en el proceso de escogencia de las empresas que participarán en la confección del documento, sino del impacto que tendrá el la construcción de un sistema electoral cada vez más robusto.

Con todo, el presidente Román, acaso poniéndose a recaudo de desatar la morbosidad de los exploradores de temas que tergiversar, nunca hizo alusión a una cuestión que facilitará el nuevo documento y que ni yo mismo reparé en ello hasta tanto, de regreso del evento, sintonicé en la radio, por accidente, uno de estos programas conducidos por varias mentes de “ideas luminosas”. Los “conductores” -que por la forma en que hablaron dejaron claro que no estuvieron en el indicado almuerzo-, desde ya se disponían a implementar su “impresionante” galimatías que apenas si dejaba entender la manifiesta intención de desacreditarlo todo, aduciendo que la modalidad del documento representa un atentado al derecho a la privacidad.

En medio de la consabida impotencia que todos saben uno comporta cuando escucha este tipo de “analistas”, reparé en la prudencia observada por el presidente Román Jáquez al dejar de lado los aportes -ahora tergiversados por boca de los susodichos- que hará el nuevo documento a la transparencia sin interferir con la privacidad, ni tanto menos con el derecho al honor. Y pensé entonces que estamos saturados de oír a muchos destacar la grandeza de EE.UU., pero nadie repara en que esa grandeza tiene sus cimientos en una transparencia que solo se detiene en el muro de los derechos fundamentales. Un documento que facilite el cruce de informaciones que el Estado debe conocer sobre sus ciudadanos sin vulnerar aquellos solo es bueno para desvelar el engaño al Estado, por ejemplo, con la evasión ajena, no con la mía, con la corrupción ajena, no con la mía. De ese miedo nacen los ataques a las nuevas cédulas.