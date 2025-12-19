PENSAMIENTO BÍBLICO
Oración de Daniel
“¡Oh Señor, escucha! ¡Señor, perdona! ¡Señor, atiende y actúa! ¡No tardes, por amor de ti mismo, Dios mío! Porque tu nombre se invoca sobre tu ciudad y sobre tu pueblo”, Daniel 9:19.
El que hizo los oídos, ¿no escuchará? El que envió a su Hijo en propiciación por los pecadores, ¿no perdonará?
Para quienes consideran a Dios dormido o adormecido. Él está ahí ꟷdespiertoꟷ y su mano no se ha cortado para actuar.
Ciertamente, el Dios todo amor, atenderá el clamor y actuará conforme a su santa voluntad.
Tal como ruega el profeta Daniel: “Inclina tu oído, … Y escucha”.