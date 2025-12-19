Navidad, renuevo que vuelve a empezar

Cada diciembre volvemos a una fecha conocida, pero la Navidad no es un recuerdo que se repite: es un renacer. Como el brote de olivo que emerge humilde entre raíces endurecidas, así la gracia se abre paso donde parecía no quedar vida. Dios no irrumpe con ruido; llega al modo del Reino que Jesús comparó con un grano de mostaza: discreto, pequeño, pero cargado de una fuerza que no se ve y que termina abrazándolo todo.

Y quizá no haga falta un mensaje extenso para comprenderlo: la Navidad se explica sola cuando toca el corazón.

La Navidad nos llama a mirar con los ojos del corazón. No está en las luces ni en los rituales apresurados, sino en la hondura donde Dios trabaja en silencio. Su acción es como la levadura: parece poca cosa, pero transforma todo lo que toca cuando encuentra espacio.

El pesebre no pide grandeza, pide apertura. Preparar la Navidad es dejar que la luz entre en los rincones donde guardamos temores, durezas o cansancios. Es elegir la reconciliación sobre el orgullo, la escucha sobre la prisa, el cuidado sobre la indiferencia. Así, cada hogar puede convertirse en ese pequeño huerto donde el Reino comienza a germinar sin alarde.

La Navidad no exige vidas perfectas; solo corazones dispuestos. Es Dios confiando otra vez en nuestra capacidad de empezar de nuevo. Y, como el renuevo de olivo, la vida que viene de Él siempre sabe abrirse camino, aun allí donde pensábamos que ya nada podía florecer.