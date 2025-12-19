Influencia

Siempre he tenido un conflicto con la palabra “influencer”, creo que es un término que abarca muchas cosas y, en algunos escenarios, absolutamente nada. Eres influencer, sí, pero ¿en qué influyes exactamente? Si no tienes una respuesta clara para eso, entonces no lo eres.

En estos días se ha avivado el debate en redes sociales sobre si un influencer debe o no pronunciarse ante temas sociales, específicamente en relación con el caso Senasa. ¿Hasta qué punto es su responsabilidad hacerse eco de situaciones que generan indignación?

Desde mi perspectiva, si bien es cierto que no está en tus manos juzgar ante un tribunal ni dictar sentencias, sí es de mucha ayuda que utilices tus plataformas para dar visibilidad a un problema que, aunque no te afecte directamente, puede impactar a una gran parte de tu comunidad. Esa misma comunidad que te apoya, que interactúa con tus pub licaciones y que te ha colocado, con su respaldo, en el lugar en el que hoy te encuentras frente a las marcas.

Entonces creo que sí. Por sentido común, por coherencia, por compromiso, o por lo que se te dé la gana: sí, deberías hacerlo. Es lo mínimo que se espera de un “influencer” al que le duela su país, dejando de lado el tema político, porque es evidente que la magnitud de este caso lo trasciende.

Ahora bien, también entiendo que la empatía y el sentido común (el menos común de los sentidos) no se mendigan ni se exigen. De igual manera entiendo que cancelar a un “influencer” por preferir el silencio no es necesario, pues ellos no podrán hacer más que las propias autoridades.

Por eso, quizás a partir de ahora, quienes debemos cuestionarnos a qué perfiles seguimos, a quiénes damos likes o views, si esas personas realmente representan los valores y los ideales que decimos defender, somos nosotros. Es ridículo delegar esa responsabilidad en otros.