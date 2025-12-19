Fusión, futuro y diálogo

La educación dominicana está en el centro del debate, y con razón. La propuesta de fusión entre el Ministerio de Educación (MINERD) y el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT) representa una de las reformas estructurales más ambiciosas desde la promulgación de las leyes 66-97 y 139-01 que rigen el Sistema educativo dominicano. Pero el proceso ha carecido de lo más importante: diálogo, claridad, informacion y participación real de los actores del sistema.

Esta propuesta ha reactivado muchas de las preocupaciones que ya señalábamos desde hace tiempo: la escasez de docentes, la fragilidad institucional, la desconexión entre los niveles educativos, y sobre todo, la ausencia de un pacto real, técnico y plural por la educación.

La Asociación Dominicana de Rectores de Universidades (ADRU) ha expresado su posición de forma clara:

“El proyecto de ley no refleja los aportes técnicos presentados por las comisiones de trabajo creadas por Decreto del Poder Ejecutivo, para acompañar el proceso de discusión, que garantice la legitimidad y pertinencia de la eventual reforma.”

Y en esa afirmación hay una alerta que debemos tomar en serio: no puede haber transformación educativa legítima sin diálogo.

No es solo una fusión: es el desarrollo del país

Esto no se trata únicamente de una fusión administrativa. Estamos hablando del futuro del país, que no puede seguir siendo entendido únicamente como un tema de cobertura y calidad educativa. Hoy más que nunca, se requiere una apuesta firme por la producción de conocimiento, la innovación y la transferencia tecnológica.

Estamos en un momento clave: República Dominicana está transformando aceleradamente sectores estratégicos como la logística, el turismo, la banca, las zonas francas y los servicios digitales. Cada vez más atraemos inversión extranjera directa, pero no estamos formando el capital humano suficiente ni adecuado para responder a esa demanda creciente.

La brecha entre el avance económico y la capacidad del sistema educativo para formar talento se está ampliando, y eso no se resuelve con reorganizaciones institucionales apresuradas.

¿Cómo se transforma la educación?

Un nuevo modelo educativo debe basarse en tres pilares: inclusión, articulación y financiamiento. La educación no se transforma por decreto ni desde escritorios aislados. Se transforma escuchando, concertando y respetando a los actores que sostienen el sistema: universidades, sociedad civil, sector empresarial y asociaciones. Porque esta reforma no es solo educativa, es una necesidad país. Y también es la garantía para un desarrollo sostenible, con justicia social, productividad e innovación real.

Una advertencia vigente

En mi artículo anterior —La escasez de docentes: el problema del que nadie quiere hablar— ya advertía que exigimos compromiso sin ofrecer condiciones. Hoy, esa contradicción se agrava si, además, pretendemos rediseñar el sistema sin la participación de quienes lo hacen posible.

Una ley de esta magnitud no puede limitarse a la fusión de dos ministerios. Debe diseñar la arquitectura institucional que permita conectar educación con empleo, formación con transformación, y capital humano con desarrollo nacional.

Esta reforma necesita ser una política de Estado, no una fusión apresurada. Lo urgente no es simplemente modernizar estructuras.

Lo verdaderamente urgente es fortalecer la base humana y profesional del sistema educativo.

No podemos atraer inversión extranjera y al mismo tiempo mantener un sistema educativo que no responde a las nuevas demandas productivas.

No podemos hablar de futuro si no aseguramos talento preparado en el presente.

La educación es demasiado importante para decidirla sin consenso.

Y si no hacemos esta reforma bien, el costo no será legal: será generacional.