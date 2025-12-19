El tiempo se va

Vamos rápido, muy rápido. Desde la lógica de la Relatividad General, el tiempo es una cuarta dimensión que se ajusta en función de la velocidad con que el observador se posiciona frente a un objeto.

En la física clásica newtoniana, es un concepto más simple, predecible y aburrido –tan aburrido como el propio Newton– pero, a nivel de individuos –biológicos y psicológicos –, el tiempo, más que un constructo humano o una realidad física, es una variable que cambia en función de la subjetividad de cada quien.

A nivel de magnitudes ordinarias, se supone que es una constante universal. Vamos, que su unidad mínima –el segundo– es un invento sumerio de hace más de 5,000 años que todavía usamos; no gracias a ellos, sino a Babilonia, que, aparte de “gran ramera” era gran plagiadora, pues casi todo empezó en Sumer –allá por el 3,000 A.C.–, y si hoy tenemos días de 24 horas, horas de 60 minutos y minutos de 60 segundos, fue gracias a ellos.

No deja de ser maravilloso que, a pesar de locura del tiempo decimal de la Revolución Francesa y su obsesión por recomenzar todo –para eso son las revoluciones–, continuó usándose la misma constante de siempre; la de la unidad mínima en que se puede fraccionar el período de rotación de la Tierra sobre su eje. Eso sí, hasta 1968, cuando empezó a usarse el reloj atómico y el tiempo comenzó a medirse en función de la vibración de los átomos del Cesio 133. En definitiva, un reloj más preciso, más fiable, más atómico… de esos que le encantaría llevar a Kim Jon Un en su muñeca.

Cuando miramos el reloj y apuramos un trago de cerveza, “a la hora en que sopla la brisa de la tarde”, y alzamos la vista hacia el cielo que arde y aún así podemos percibir en la claridad menguante del ocaso a Venus, brillando en lo alto, muy cerca de Mercurio; en cierta forma, el tiempo se ha detenido, pues eso seguramente lo hizo un babilonio hace cinco mil años, y nada ha cambiado desde entonces.

Que igual en igual en Ur –hace más de cuatro mil años–, un padre dejaba constancia por escrito del boche cuneiforme que daba a su hijo, mientras le decía “no pierdas el tiempo en el jardín público bebiendo cerveza con los amigos”, algo común en estos días… y en todos los días.

El tiempo corre, pero a la vez está detenido. Avanzamos, sí, pero en círculos. Nos alejamos de un punto de referencia y nuestra apreciación temporal diferirá en función de nuestra edad, niveles de estrés, condición económica, neurocognitiva, epigenética, etc., y, aunque en teoría, nuestra percepción del tiempo debiera ser universal, se percibe en clave de decodificación individual.

Los segundos pasan, el año se acaba, otra vez llegó diciembre, y luego llegará enero… Nada cambia.