Todos los controles fallaron

Hay casos de corrupción que indignan, otros que avergüenzan, y hay algunos, muy pocos, que marcan un antes y un después en la conciencia colectiva de una nación. El expediente de la denominada Operación Cobra, que investiga un entramado criminal enquistado en el Seguro Nacional de Salud (SENASA), pertenece a esta última categoría. No solo por la magnitud del presunto desfalco, sino por la naturaleza del bien jurídico violentado: el derecho a la salud de millones de dominicanos.

Se trata de vidas a las que se les negó atención, tratamientos y esperanza, mientras se tejía, según las investigaciones del Ministerio Público, un entramado de corrupción que habría drenado miles de millones de pesos del erario.

Lo verdaderamente perturbador no es solo la magnitud del presunto desfalco, que ronda los 15 mil millones de pesos, según lo que hasta ahora ha sido revelado, sino la ausencia de alarmas. ¿Cómo puede desaparecer una suma de ese tamaño en un sistema que presume controles cruzados, auditorías, supervisión bancaria y vigilancia institucional? ¿En qué punto exacto fallaron todos?

Las preguntas son inevitables y legítimas. ¿Dónde estuvo la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas cuando se aprobaron procesos y pagos? ¿Qué vieron, o dejaron de ver los organismos de inteligencia del Estado? ¿Cómo operaron la Superintendencia de Bancos, la Contraloría General de la República, la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, el mismo Gabinete de Salud y los demás entes de control interno? ¿No hubo una sola alerta roja? ¿Ni una señal temprana que ameritara frenar, auditar, denunciar? Para colmo, la calificación de SENASA en los controles del sistema de monitoreo de la administración pública le otorgaban un 100% en notas sobresalientes.

Y luego está la pregunta que más inquieta a la ciudadanía: ¿dónde está ese dinero?

¿Fue canalizado a través del sistema financiero? ¿Se movió en efectivo? ¿Se fragmentó para evadir controles? Si hubo pagos irregulares, sobornos o comisiones ilícitas, ¿cómo se materializaron? Y si el Ministerio Público ha identificado una cifra preliminar, ¿es esa la cantidad real o apenas la punta del iceberg?

Este expediente ha superado la capacidad de asombro del país porque, de confirmarse los hechos, estaríamos ante uno de los actos de corrupción más crueles que haya conocido la República Dominicana. No por la suma, sino por el daño directo: negar salud a millones de dominicanos, especialmente a los más vulnerables, mientras algunos se revestían de una narrativa de pulcritud, honestidad y compromiso social. La hipocresía, en este caso, resulta tan ofensiva como el presunto delito.

También hay un componente político ineludible. Los imputados, aún bajo la presunción de inocencia que garantiza el Estado de derecho, no solo habrían traicionado la confianza del presidente de la República al ser designados en sus funciones, sino que han golpeado de frente la credibilidad de la principal bandera política del Partido Revolucionario Moderno (PRM): la lucha contra la corrupción. Más aún cuando este caso no salió a la luz por mecanismos internos del Gobierno, sino tras denuncias previas de la oposición que advertían, meses antes, que Senasa estaba al borde del colapso financiero. El impacto reputacional es profundo. ¿Cómo afecta este caso la marca PRM? ¿Cómo pesará sobre el próximo candidato presidencial de ese partido en 2028? ¿Qué efecto tendrá en una ciudadanía que creyó en un “cambio” y hoy observa, con indignación, un expediente que, por su alcance, amenaza con eclipsar todos los escándalos del pasado juntos?

Hay otra interrogante incómoda que el expediente aún no despeja y que la sociedad se hace en voz baja, pero con insistencia: ¿se utilizó parte de ese dinero en la campaña de reelección de 2024? Si no hubo reparos en presuntamente desfalcar un sistema de salud, ¿puede descartarse de plano que fondos ilícitos alimentaran estructuras políticas o movimientos internos? No es una acusación; es una pregunta que solo una investigación profunda, independiente y transparente podrá responder.

Este caso exige más que titulares y declaraciones. Exige rendición de cuentas real, recuperación de activos, sanciones ejemplares y, sobre todo, una revisión integral de los sistemas de control del Estado. Porque si un entramado de esta magnitud pudo operar sin ser detectado a tiempo, el problema no es solo de individuos: es estructural.

El presidente Luis Abinader tiene ante sí una de las pruebas más duras de su mandato. No basta con dejar actuar al Ministerio Público, aunque eso es indispensable; se requiere una lectura política e institucional de fondo. El país necesita garantías de que esto no volverá a ocurrir. Que la salud no será jamás la caja chica de nadie. Que la confianza pública no seguirá siendo la principal víctima colateral de la corrupción.

Porque cuando se roba el dinero del Estado, se roba futuro.

Pero cuando se roba la salud, se roba vida.

Y eso, como sociedad, no podemos dejarlo pasar.