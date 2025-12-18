Impresiciones del Sr. Ciprián

1ro. Jean Alain, no pago más de 1000 millones entre los días que Sr Cipián señaló, correspondientes al periodo de transición. Los pagos, en su totalidad, se ejecutaron de acuerdo a las cubicaciones presentadas durante el proceso de construcción, previamente evaluadas dentro del marco del contrato y el calendario de pago, no incluyó, el periodo de transición. Por el contrario, la procuraduría de ese momento, nunca reconoció reclamaciones de ajustes de precio, que le aceptó a todos los demás contratistas durante ese periodo, que se justificaban con el impacto ocasionado en el costo de las obras por efecto de la pandemia.

2do. De todos los contratistas, más de 30, el único que fue acusado fuimos nosotros. Los demás, fueron beneficiados con criterios de oportunidad.

3ro. De todos los contratistas, el único que realizó una auditoría técnica y financiera de las obras que edificó, con una empresa de prestigio local e internacional, fue la nuestra. Demostrándose que no había ni vicios de construcción, ni sobre valuación.

La verdadera intención del Sr Ciprián, se pone en evidencia, cuando trata de establecer comparaciones absurdas entre nuestro caso y los tratamientos recibidos por el Sr Hidalgo, J Rodríguez y De Moya.

Por otro lado, la empresa nuestra fue la única obligada a suspender operaciones de forma definitiva y además, multada por la Procuraduría.