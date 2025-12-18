Honrar cuando duele: cómo recordar a quienes ya no están en estas fiestas

Diciembre se llena de luces, encuentros y tradiciones. Sin embargo, para quienes han perdido a un ser querido, esta temporada puede despertar una nostalgia profunda.

Las fiestas traen rituales y recuerdos que, lejos de reconfortar, a veces exponen el vacío. Como planificadora de legado, he aprendido que la ausencia se siente con más fuerza cuando las fechas están cargadas de significado.

Estudios recientes muestran que cerca del 36 % de las personas en duelo no sienten ánimo de celebrar durante las fiestas.

Esta reacción es natural: reuniones familiares, aniversarios y pequeños rituales pueden reactivar emociones que parecían más calmadas. Sentirse así no solo es normal, sino profundamente humano.

En lugar de forzar una alegría que no se siente auténtica, es más compasivo reconocer lo que duele. Un gesto sencillo, como encender una vela, colocar una foto o reservar un rincón de la casa para el recuerdo, puede ofrecer un anclaje emocional. Estos símbolos nos recuerdan que, aunque la presencia física ya no esté, el vínculo sigue vivo en otra forma.

También resulta sanador compartir historias con quienes permanecen. Muchas familias guardan silencio por temor a entristecer el ambiente, pero hablar del ausente, mencionar lo que hacía especial o rescatar una anécdota suele traer alivio. En mi experiencia, cuando se permite nombrar al ser querido, la memoria deja de ser un peso y se convierte en un puente.

Es fundamental aceptar las emociones tal como llegan, sin culpa ni prisa. El duelo no tiene un ritmo lineal y no se ajusta a calendarios.

Algunas navidades llegan más suaves, otras más duras, y ambas experiencias merecen respeto. No hay contradicción entre sentir nostalgia y, aun así, permitir pequeños momentos de luz.

También puede resultar reconfortante integrar un homenaje dentro de las celebraciones. Preparar un plato que esa persona amaba, mencionar su nombre durante la cena o brindar en su honor ayuda a que la presencia afectiva acompañe la mesa. A veces, ese simple gesto basta para que la ausencia duela un poco menos.

Desde mi trabajo en el ámbito exequial y en la dirección de Fuente de Luz, he visto cómo estas fechas despiertan preguntas profundas y conversaciones que muchas veces evitamos.

Hablar de la muerte, del legado y de cómo queremos ser recordados no debería ser un tabú. Estas conversaciones, cuando se tienen a tiempo, ayudan a que las familias eviten crisis, honren el deseo de quienes ya partieron y encuentren una forma más serena de afrontar los momentos duros.

Por eso, acompañamos a tantas familias no solo en el instante de la despedida, sino también en lo que viene después: en cómo vivir con la ausencia, cómo transformar el dolor y cómo encontrar sentido en medio de las fiestas.

No se trata de sustituir el acompañamiento profesional del duelo, sino de estar presentes como comunidad, con cercanía y humanidad.

Honrar a quien ya no está es, sobre todo, un acto de amor. No se trata de olvidar, sino de transformar la ausencia en un legado que ilumina.

Que estas fiestas nos permitan recordar con ternura, llorar cuando sea necesario y brindar por la vida que compartimos. Que el dolor encuentre su espacio, y que el amor, ese que nunca se pierde, siga guiando nuestro camino.

La autora es planificadora de legado y directora general de Fuente de Luz