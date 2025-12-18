Para los hombres futuros, cantemos desde este tiempo sombrío

A la memoria de Bretolt Brecht.

Tienen dientes de leche y en sus ojos rutilan las limpias luces del cielo. Almas puras, inocentes. Miradas floridas abrigan su voz. Son la esperanza cierta de los días mejores. Nuevos amaneceres, hombres reencumbrados hasta la imagen del hombre. No se arrodillarán ante castigadores de pueblos. Tampoco ante efigies vacuas, vacías de ternura, belleza y amor. Cuando sus miradas y almas de indignación se colmen, ¿tomarán carreteras y astros? ¿Alguien lo podría dudar o afirmar? Estos ponzoñazos los hacen sordos e incrédulos ante los discursos hueros de los simuladores. Traerán una justicia construida y endurecida desde los agudos armónicos cantos del origen, los que desde el anhelo de Patria fundó el Patricio. Entonces no tolerarán “malos dominicanos”.

—¡Ya no más!—dirán.

Y en los vuelos del viento inscribirán sus estirpes; purificarán los campos desbrozando las semillas del mal. Sus cuerpos no conocerán dolores ni vestirán los andrajos del odio. Tampoco sabrán de carencias sus sueños. Los límites de su grandeza los establecerán las cúspides escarlatas donde el sueño es de todos y para todos, mejor.

Los hombres del futuro no sabrán de estas víboras ni de sus egoísmos. Tampoco de sus vanos afanes, de sus pasiones enfermas de apropiarse lo público, para atesorar vanaglorias y vicios.

Emergerán “del marasmo en que nosotros nos hemos hundido” y por milagro de sus conciencias robustecidas desde la identidad reforzada, escaparán a estos tiempos de sombras que hemos construido al cambiar de amor como de corbata; de dormir placenteros mientras funcionarios, fiscales y jueces la justicia apocilgan; cuando el hedor de tanta podredumbre dejó de herirnos y decidimos convivir con la inmundicia y pernoctar con la sífilis como si fuesen máximas asepsia, el máximo candor.

Superarán esta embestida que el silencio agiganta; que alimenta el consentimiento cómplice por un mendrugo, el “sueldo cebolla”, el “¡Qué import´a´mí!; la satisfacción corrupta de la voluptuosidad que almuerza y degluta la mortalidad de los pobres como plenitud; cuando al otro —hermano, familia, amigo, socio, conocido, compatriota— otorgamos valor sólo como engranaje de nuestra ambición.

Entre todos construimos esta hórrida pocilga que expeliendo pus, agiganta el tumor, abotarga el cáncer. No os creáis impolutos, ustedes que gobiernan y gobernaron. Inocencia no pretendáis.

Indemnes ante la historia no quedarán.

Porque para los hombres del futuro se escribe y se canta.

Ellos, que quizás hoy empiezan a nacer, no traerán rostros desfigurados por el odio que hacia todos tenéis. Tampoco vuestra ronca voz. Vendrán entonando el sostenido tono de la escala mayor. Cuerpos relicarios de paz; gestos de amigos nacidos en la noción compatriota. Construirán el camino hacia la amabilidad siendo amables y justos. No impondrán violencias para corregir desmanes sin ceder ante estas sombras en que amenazamos hundirlos al haber naufragado: pusilánimes hambrientos, parásitos sin par; ególatras enfermos; ambiciosos vagos e improductivos; envidiosos y mediocres sin par.

Esos hombres míos del futuro, serán amigos del hombre que delante tienen y resguardan en su interior. Serán indulgentes y terribles; solidarios y recios. Auténticos, veraces, fraguados en la intersección de la justicia, el amor y la dominicanidad sagrada.

Desde este tiempo sombrío, para ellos se ha de cantar.