UN MOMENTO

La corrupción empieza en lo cotidiano

Avatar del Mons. Ramón Benito de la Rosa y Carpio
Mons. Ramón Benito de la Rosa y Carpio

Es necesario que la lucha contra la corrupción política continúe y se fortalezca, porque daña gravemente a la sociedad

Pero no podemos quedarnos solo en ese nivel. 

También existe una corrupción más silenciosa que nace en algunos hogares, cuando se enseñan malos ejemplos; en ciertos sectores, cuando se acepta lo incorrecto como algo normal; y en instituciones no políticas, cuando se actúa sin ética ni responsabilidad. 

Estas prácticas, aunque parezcan pequeñas, terminan debilitando el tejido social. 

Combatir la corrupción exige una revisión personal y comunitaria, comenzando por la vida diaria, las relaciones y las decisiones que tomamos. 

Solo así podremos aspirar y lograr un país más sano, donde la honestidad sea verdaderamente una práctica de cada día. 

Hasta mañana, si Dios, usted y yo lo queremos. 

