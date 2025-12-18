UN MOMENTO
La corrupción empieza en lo cotidiano
Es necesario que la lucha contra la corrupción política continúe y se fortalezca, porque daña gravemente a la sociedad.
Pero no podemos quedarnos solo en ese nivel.
También existe una corrupción más silenciosa que nace en algunos hogares, cuando se enseñan malos ejemplos; en ciertos sectores, cuando se acepta lo incorrecto como algo normal; y en instituciones no políticas, cuando se actúa sin ética ni responsabilidad.
Estas prácticas, aunque parezcan pequeñas, terminan debilitando el tejido social.
Combatir la corrupción exige una revisión personal y comunitaria, comenzando por la vida diaria, las relaciones y las decisiones que tomamos.
Solo así podremos aspirar y lograr un país más sano, donde la honestidad sea verdaderamente una práctica de cada día.
Hasta mañana, si Dios, usted y yo lo queremos.