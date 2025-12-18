Antidopaje para conductores

La práctica de realizar exámenes médicos a conductores de vehículos públicos y privados para detectar el consumo de sustancias prohibidas es sistemática y está reglamentada en numerosos países.

El objetivo es claro: identificar la presencia de narcóticos y otras drogas en quienes están al volante, garantizando así la seguridad en las vías.

Esta medida, análoga a los controles antidopaje en el deporte que buscan esteroides, hormonas o estimulantes, comienza a aplicarse en el sector transporte.

Tanto la Confederación Nacional de Organizaciones del Transporte (CONATRA) como la Central Nacional de Transportistas Unificados ya han iniciado estas pruebas entre sus miembros.

El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte (INTRANT) tiene la potestad de hacerlas obligatorias y de cancelar las licencias de quienes se nieguen a sometérselas.

Sin embargo, la aplicación actual parece limitarse a conductores de transporte público y de carga, quedando en la penumbra su implementación entre el gran número de motociclistas.

Para que sea verdaderamente efectiva, la norma debe ser automática y universal, extendiéndose también a los conductores de vehículos particulares. Solo así se podrá construir un sistema robusto de prevención.

Las denuncias son frecuentes: choferes de carga y motoconchistas han protagonizado accidentes o actos de violencia bajo los efectos de drogas o alcohol.

Ante el amplio consumo de estas sustancias en el país y la escandalosa tasa de siniestralidad vial, este programa “antidopaje” se revela no solo pertinente, sino crucial.

Debe asumirse, por tanto, como una política de aplicación general en el sistema de transporte, a cualquier costo.

La seguridad vial y la seguridad ciudadana son dos caras de una misma moneda.

El país no puede seguir permitiendo que ambas dependan de esquemas frágiles, sostenidos por un sistema de prevención tan débil que pone en riesgo vidas cada día.