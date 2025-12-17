SENASA y las consignas de la Primavera Dominicana

Desde la Primavera de Praga, en 1968, hasta los indignados en España a partir del 2011, el grueso de los movimientos sociales, medianamente espontáneos han surgido principalmente al calor de las luchas por las libertades políticas y los reclamos sociales.

En nuestro país, hemos tenido protestas de importancia a lo largo del tiempo, dentro de las cuales sobresale la poblada de 1984, en protesta por el ajuste económico que proponía el Fondo Monetario Internacional, FMI, al gobierno de Salvador Jorge Blanco, reprimida brutalmente y con un saldo de muertes que, como pasa en estos casos, nunca se conoce con precisión.

Luego andando el siglo XXI, surgen movimientos puntuales, la lucha por el 4% para la educación, donde se estrenaron colores, en ese caso el amarillo y sombrillas y otros objetos, que nunca supimos bien quien financiaba, alcanzando su culmen en la Marcha Verde y las protestas de la Plaza de la Bandera, una especie de Primavera Dominicana, de naturaleza moralizante.

Ya estas eran protesta de otro tipo, ya no estábamos contra la represión política de los 12 años, que tuvieron sus grupos beligerantes en su momento, ahora era “la maldita corrupción”, que ahora espanta hasta a las potencias que antes la promovían.

Así, el proceso de acoso y derribo de los corruptos peledeses, alcanzó sus mayores decibeles, que abonaron el triunfo de una especie de revolución moral, encarnada por el PRM, con gente rica en las posiciones de más relevancia y el influjo de una sociedad civil y sectores militantes de la comunicación.

Las consignas de esas luchas, “cárcel para los corruptos”, “Esta marcha va a llegar al Palacio Nacional” y como recordaba hace unos días Julio Martínez Pozo, “Duerman con ropa”, luego de que a un exministro de Salud Pública fuera apresado en su casa cuando estaba en calzoncillos.

Pero, oh sorpresa, el nuevo gobierno no solo integró a muchas de las figuras de la Sociedad Civil, algunos de los cuales han sido cuestionados por su desempeño, sino que ha sido manchado por numerosos casos de corrupción.

Y ahora con lo de SENASA, donde la memoria instantánea de las redes sociales se llena de las expresiones de Santiago Hazim y de su hija, figura importante de Marcha Verde y de Revoltiao, en contra de los ladrones de otras gestiones.

Es como para llorar ante la rapidez en que se ha virado la torta y los que pedían guillotina para otros, ahora están sentados en el banquillo de los acusados.

La alarma es aún mayor cuando vemos el gusto que le ha tomado el "Ministerio Público Independiente", a los delatores, hasta el punto de que el obispo Manuel Ruiz de la Rosa a criticado la “mano de seda”, con que son tratados.

No habrá confianza en estos procesos mientras los cómplices de delitos de espanto, como en este último caso, beneficiarios del robo de miles de millones de pesos, con declarar en contra de los otros y devolver una parte queden indemnes.

Con ese proceder, que privilegia la delación, sobre la investigación, que hace de los ricos ladrones, objeto de un trato, privilegiado, incluso a uno que ya fue delator en otro caso, el Ministerio Público, transita un peligroso camino, que puede generar nuevas protestas y quizás, hasta nuevas consignas, de repudio.

La lucha contra la corrupción, solo será creíble si se aplica el mismo rasero para todos.