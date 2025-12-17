Ocho días para preparar la Navidad

En medio del ruido de diciembre, de las agendas saturadas, del consumo acelerado y de una alegría a veces impostada, la liturgia cristiana católica propone un camino contracultural y profundamente humano: las Ferias Privilegiadas de Adviento, del 17 al 24 de diciembre. No son un simple preámbulo piadoso ni un detalle para entendidos; son una invitación urgente a detenerse, escuchar y dejarse tocar por el misterio de un Dios que elige hacerse carne.

Estos últimos ocho días del Adviento concentran la esencia de la fe cristiana: Dios no se queda lejos, entra en la historia. Las lecturas bíblicas, tanto en la Eucaristía como en la Liturgia de las Horas, nos conducen al corazón del Evangelio: la promesa se cumple, el Emanuel —Dios con nosotros— ya está en camino. Isaías anuncia la señal inesperada, Mateo narra la obediencia silenciosa de José, y el Apocalipsis mantiene viva la esperanza de una venida que no ha terminado. No se trata solo de recordar un nacimiento pasado, sino de preparar el corazón para una presencia que sigue llegando.

Las Vísperas de estos días nos regalan una joya espiritual de gran fuerza poética y teológica: las antífonas mayores, las célebres antífonas de la “O”. Cada una nombra a Cristo desde una dimensión vital: Sabiduría que orienta, Adonai que libera, Renuevo que hace brotar vida donde parecía imposible, Llave que abre lo cerrado, Sol que disipa las sombras, Rey que unifica lo disperso, Emmanuel que salva. No son títulos lejanos; son respuestas a las búsquedas más profundas del ser humano contemporáneo: sentido, libertad, esperanza, luz, pertenencia.

En un mundo marcado por la incertidumbre, la polarización y el cansancio emocional, estas ferias invitan a una espera vigilante, pero gozosa. Esperar no es cruzarse de brazos, sino disponerse interiormente. Es revisar el rumbo, reconciliarse, recuperar lo esencial. Para los jóvenes, puede ser un tiempo para preguntarse qué esperan realmente de la vida; para las familias, una oportunidad de volver a mirarse sin prisa; para la sociedad, un llamado a reconstruir vínculos y humanidad desde lo pequeño y lo cotidiano.

Este tiempo tiene también un acento entrañablemente mariano. María de Nazaret aparece como maestra de la espera fecunda: escucha, confía, acoge y se pone en camino. En ella, la fe no es evasión, sino compromiso encarnado. Su Magníficat —cántico de esperanza y justicia— sigue siendo una escuela de interioridad y de transformación social.

Desde una mirada psicológica, las Ferias Privilegiadas coinciden con un momento de emociones intensas: nostalgia, expectativas, heridas y deseos se entrelazan. La liturgia, con su ritmo y su lenguaje simbólico, ofrece un espacio de autocuidado profundo: ayuda a nombrar lo que se siente, a anclarse en lo esencial y a reconectar con un sentido que va más allá de lo material.

Preparar la Navidad no es adelantarla, sino gestarla por dentro. Las Ferias Privilegiadas nos recuerdan que la verdadera fiesta nace cuando dejamos que Dios encuentre un lugar en nuestra historia concreta. Allí, donde hay silencio, verdad y esperanza, la Navidad ya ha comenzado.