El fenómeno de lo parasocial

Según el Diccionario de Cambridge, Parasocial es la palabra del año 2025. Dicho en lenguaje criollo, es “la dominguera” del año.

Esta reputada universidad, que es en Inglaterra el equivalente a Fundeu Guzmán Ariza en República Dominicana, en cuanto a su lucha por la preservación del idioma y su mejor uso, escoge cada año una palabra que designa como palabra del año.

La valoración y el significado que le confiere esta institución a esa palabra es la conexión emocional que una persona establece con un artista, deportista, actor, actriz, etc., que no conoce y solo ha visto en televisión, revista o periódico.

Es una relación estrictamente psicológica con alguien famoso.

Hoy día el fanatismo que genera la admiración por una celebridad lleva a mucha gente a la idolatría y en respuesta a ese fenómeno se ha construido el término como un adjetivo que califique esa enfermiza devoción.

El delirio colectivo que generan los artistas y que extreman la conducta de sus seguidores, ahora tiene una palabra que resume y califica ese acto y es parasocial.

La gente, a veces de manera inconsciente, establece relaciones emocionales con las figuras relevantes de una actividad, mayormente artistas y deportistas con mayor exposición en los medios,

vínculo que algunas personas están estableciendo con los chats de inteligencia artificial, a quienes ya consideran casi como a uno de sus seres queridos.

No obstante, no hay que perder de vista quiénes son los verdaderos apoyos en nuestra vida real, nuestros amigos y familiares cercanos o, en caso de necesidad, contar con ayuda profesional.

El término no es nuevo, fue acuñado en 1956 por los sociólogos Donald Horton y Richard Wohl, quienes querían describir las relaciones que los televidentes establecían con las personalidades de la televisión.

Este fenómeno continúa hoy en día con mayor vehemencia y lo podemos ver en los espectáculos de ciertos artistas como Romeo Santos, Tayler Swft, Bad Bunny, Beyoncé, entre otros que llevan a su público a la fascinación con su fama.

El diccionario de Cambridge también destacó otras palabras que, según indicó, han tenido un “impacto significativo” este año.

Entre ellas se encuentra el “slop”, definido como “contenido en internet de muy baja calidad, especialmente cuando es creado por inteligencia artificial”, así como “memeificar”, o “convertir un evento, imagen, persona, etc. en un meme”.