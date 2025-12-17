Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Listin Diario
Opinión

UN MOMENTO

El arrastre del consumismo

Avatar del Mons. Ramón Benito de la Rosa y Carpio
Mons. Ramón Benito de la Rosa y Carpio

En estos días de Navidad somos fuertemente tentados a dejarnos llevar por el consumismo, creyendo que la alegría se compra y que el amor se mide por el precio de los regalos

Sin embargo, esta lógica termina vaciando el sentido profundo de la fiesta. Es necesario exhortarnos a vivir con mayor sobriedad y conciencia, recordando que no todo lo que se ofrece es necesario, ni todo lo que deseamos nos hace bien.

No dejarnos arrastrar por el consumismo implica aprender a decir basta, a distinguir entre lo esencial y lo superfluo, y a recuperar el valor del tiempo compartido y de la atención al otro. 

Una Navidad vivida así nos hace más humanos y nos devuelve la paz interior. 

Hasta mañana, si Dios, usted y yo lo queremos. 

