El arrastre del consumismo

En estos días de Navidad somos fuertemente tentados a dejarnos llevar por el consumismo, creyendo que la alegría se compra y que el amor se mide por el precio de los regalos.

Sin embargo, esta lógica termina vaciando el sentido profundo de la fiesta. Es necesario exhortarnos a vivir con mayor sobriedad y conciencia, recordando que no todo lo que se ofrece es necesario, ni todo lo que deseamos nos hace bien.

No dejarnos arrastrar por el consumismo implica aprender a decir basta, a distinguir entre lo esencial y lo superfluo, y a recuperar el valor del tiempo compartido y de la atención al otro.

Una Navidad vivida así nos hace más humanos y nos devuelve la paz interior.

Hasta mañana, si Dios, usted y yo lo queremos.