En mi niñez, cuando seguía la lucha libre, había un famoso luchador llamado “Mil Máscaras”. Como hijo de un ministro evangélico, en casa había muchas biblias y, como niñito asmático, me convencieron de que “la palabra de Dios me sanaría”, me hice lector.

Leyendo la Biblia, entendí la omnipresencia de Dios; estaba en todas partes simultáneamente, pero invisible. Como adulto, me interesé en la mitología, y estudiando el tratado de Joseph Campbell, “El héroe de las mil caras”, aprendí a identificar la omnipresencia.

El domingo 14 de diciembre del 2025, en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, durante una audiencia, el presidente Luis Abinader, demostró tener omnipresencia divina.

El doctor Santiago Hazim, exdirector del Seguro Nacional de Salud (SENASA), acusado de un fraude gigantesco, es amigo de Abinader. El fiscal Wilson Camacho, lo designó Abinader. El abogado Defensor de Hazim, Fernando Valerio, es abogado de Abinader.

El expediente no menciona a Abinader, pero el juez Rigoberto Sena dijo que Hazim “traicionó la confianza del presidente Luis Abinader”.

Fuera del Palacio de Justicia, dos grupos demandaban prisión para Hazim. Uno era la “Antigua Orden Dominicana”, que hace coreografías bisagras, en favor y contra Abinader, fundada en el 2014, cuando Abinader fundó el Partido Revolucionario Moderno (PRM). También Santiago Matías (Alofoke) un “amigo” de Abinader.

Afuera estaba el director de la Policía Nacional, mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta, designado por Abinader.

Abinader asegura todo, pero la necesidad de tanta seguridad, sugiere que se siente bastante inseguro.

Mientras, Abinader está habitando su propio cuerpo en la República Dominicana, en Nueva York, yo escribo sobre Abinader.

Como Dios, Abinader lo controla todo, sin ser responsable de nada, al contrario, es la gran víctima. La serpiente y Eva traicionaron la confianza de Dios, Hazim traicionó la de Abinader.

¿Ahora entienden por qué afirmo que Abinader tiene omnipresencia divina? Meditando sobre todo esto, recuerdo a Silvio Rodríguez, “Ojalá que la luna pueda salir sin” Abinader.