La codicia mata y empobrece

El caso SeNaSa, que hoy sacude la conciencia nacional, revela con crudeza hasta dónde puede llegar la codicia cuando se pierde todo sentido ético. El afán de lucro desmedido de unos pocos no solo ha despojado al pueblo de lo que le pertenece, sino que ha condenado a muchos a la angustia, al abandono y, en algunos casos, a la muerte.

Mientras personas humildes suplicaban atención y medicamentos, otros se enriquecían a costa del dolor ajeno.

Esta realidad clama al cielo y exige y demanda justicia, transparencia y consecuencias. Este país no puede normalizar la corrupción ni la indiferencia ante el sufrimiento; debe poner la vida, la verdad y el bien común por encima de cualquier ganancia. Hasta mañana, si Dios, usted y yo lo queremos.