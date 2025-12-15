La nueva Estrategia Nacional de Seguridad del presidente Donald Trump desvincula a los Estados Unidos del globalismo que promueven la corona británica y el Foro Económico Mundial. Y termina la era en la que Washington funcionó como policía mundial, iniciando una nueva era de políticas internas y externas enfocadas exclusivamente en el interés nacional.

Dicen que Trump abandonó a Europa, pero ese continente se autoabandona, abriendo sus fronteras, restringiendo la libertad de expresión y promoviendo guerras con Rusia que nunca ganará.

Trump quiere alianzas estratégicas entre Estados Unidos, Rusia, China, India y Japón, las economías más fuertes del mundo.

Busca romper 250 años de dominio neocolonial inglés sobre Washington y crear su versión del Nuevo Orden Mundial.

Para evitar esto, lo sacaron del poder en el 2020, intentaron inhabilitarlo legalmente, fallaron, intentaron asesinarlo dos veces, también fallaron, Trump sobrevivió todo, ahora avanza su proyecto.