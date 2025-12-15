Senasa es un campo de exterminio

Los campos de exterminio nazis fueron replicados en una versión moderna por la red montada en Senasa. No se sabe cuantos ciudadanos murieron por desatención y no se puede medir el sufrimiento de los que iban y venían en busca de medicinas y atención sin resultados, fueron millones las visitas infructuosas de los timados.

El alcance del robo, el engaño, la frustración y el sufrimiento no se puede medir. Es grande la indignación de todos los ciudadanos ante la indolencia.

Nos avergüenza saber cómo se administran los recursos por quienes juraron cuidar a los afiliados y usar con honestidad los fondos públicos.

Millones de dominicanos creyeron que habría un cambio.

Votaron por un cambio que ha resultado peor.

Son peores. Los integrantes del PRM deben estar asqueados igual que la mayoría de la población. Pero es una red tan intrincada que impide saber cuanto se robaron, cuantos son los implicados,

Duele. Si, duele pensar que un grupo político sin necesidad de dinero se lucraba del dolor y la miseria de los pobres enfermos, ancianos desvalidos, y de mujeres cabezas de familia.

La República Dominicana era un campo de concentración de sufrimiento ambulatorio pagado por los ciudadanos mientras el grupito del Cambio lo sabía y con indolencia se lucraba de enfermedades falsas o destinaban recursos millonarios a falsas dolencias.

Durante años la complicidad ocultó este engaño que enriqueció a los que usufructúan el poder y que aplicaron una arquitectura que les permitiera seguir robando mediante la reelección de los vinculados.

Todos tenemos la tarea de exigir que la investigación sea profunda y aunque el temor de que haya otro juego de impunidad se imponga, no debemos cejar porque en la red de salud hay personas serias que hacen su labor calladamente.

La impunidad oficial contra las denuncias de robos y desfalcos contra el erario envalentonó a los malhechores vestidos de políticos. Decenas de ladrones y narcotraficantes enganchados en el PRM han herido de muerte la credibilidad ciudadana. Y cada escándalo es mayor que el otro.

Los procederes contra la corrupción desaniman. El régimen de impunidad a favor de los implicados ha sido tan permisivo que la boca se llena de desaliento.

Para calificar el engaño de Senasa no hay palabras. El diccionario se escurre porque no hay cómo definir el alcance de los hechos imputados al doctor Santiago Hazim y una banda que montó en Senasa un campo de concentración nazi.

El descreimiento que provocan actos de esta naturaleza se asienta en que no son descuideros, rateros, o ladroncillos de barrios los imputados en estos delitos por eso se cree que el peso de ley será leve.

Esa certidumbre ante la impunidad con los delincuentes de altos vuelos lacera el alma, el pueblo habla por las experiencias negativas que se renovaron con un supuesto cambio

Dice el pueblo que cuando los peces son muy grandes rompen la red de la justicia.