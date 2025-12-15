2226: Fuerte recuperación económica para RD

El FMI estima que el crecimiento mundial en 2026 estaría en alrededor de 3.1%, por debajo del 3.2% del 2025. Para Latinoamérica y El Caribe se proyecta un crecimiento de 2.3%, inferior, al 2.4% del 2025.

Sin embargo, existe una diferencia entre las economías avanzadas y las economías emergentes. Las primeras crecerán en alrededor de 1.5%, mientras las segundas, sobre un 3.5%, donde la Republica Dominicana estaría creciendo sobre el 4%.

¿Por qué este repunte en 2026?

1. Reducción significativa de las tasas de interés. De hecho, aunque en el 2025 prevaleció una tasa de interés promedio (activa) cerca del 15%, lo que contrajo el consumo y la inversión privada, para noviembre habían bajado a 13.68%, lo que impulsará el crédito el próximo año.

2. Con la última reducción de tasas de la FED a un rango entre 3.50%-3.75%, es muy probable que en los próximos días el BCRD anuncie una reducción de su tasa de política monetaria de 5.25% a 5.0%, lo que implicaría que en el 2026 las tasas para préstamos al sector privado caigan por debajo del 13%, con inflación dentro el rango meta por menores costos de producción y de los precios del petróleo.

3. Al bajar también las tasas pasivas los ahorradores reciben menos intereses por su dinero y pueden optar por consumir mas o invertir más.

4. Todo indica que la Inversión Extranjera Directa (IED) continuará creciendo y podría superar los 5 mil millones de dólares en el 2026, considerando los proyectos en ejecución y otros listos para iniciarse el próximo años, tanto en la minería (tierras raras), la manufactura (zonas francas), el comercio, el turismo, la energía y posiblemente, en la industria de semiconductores. Todo ello, garantizando una sólida estabilidad del tipo de cambio y aumento del empleo.

5. Estados Unidos tendrá que flexibilizar su política arancelaria en 2026 si quiere reducir el desempleo (4.4%), aumentar el crecimiento a 2.5% y contener la inflación en 3%. Eso ayudaría directamente a la Republica Dominicana, especialmente en las exportaciones, el turismo, las remesas y la inversión.

6. El prudente manejo de la política monetaria, la modernizando tributarias, usando tecnología de punta para detectar los fraudes fiscales y un entorno donde prevalece la estabilidad política, la seguridad jurídica, la transparencia y el combate a la corrupción, venga de donde venga, pondrán de nuevo a la Republica Dominicana en la cima de los países de mayor crecimiento en el 2026.

Buen año 2026 para todos y confianza en el futuro.